شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط سديمًا خريفيا متوهجا من النجوم الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صورة جديدة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، عن سديم بألوان الخريف وذلك في نصف الكرة الشمالي، حيث يُظهر جزءًا من سديم يُسمى Westerhout 5، ويقع على بعد 7000 سنة ضوئية ويُعرف أيضًا باسم سديم الروح.

والسديم انبعاثي، تنشأ ألوانه وأشكاله عن الغاز الذي أصبح متأينًا بواسطة ضوء النجوم، وعندما تولد النجوم الضخمة جدًا وتطلق عواصف كبيرة من الإشعاع وتيارات من الجسيمات تسمى الرياح النجمية، فإن هذه الرياح تضرب المواد القريبة مما يمنع المزيد من النجوم من التشكل بالقرب من بعضها البعض.



السديم

يخلق هذا الأمر تجاويف داخل السديم، وبين هذه التجاويف يتم دفع المزيد من الغاز معًا، ومن ثم يمكن أن يتشكل المزيد من النجوم في هذه المناطق الأكثر كثافة.

إحدى الميزات الجديرة بالملاحظة في هذه الصورة هي المنطقة المظلمة في الجزء الأوسط العلوي، وهي عبارة عن جسم يسمى الكرة الغازية المتبخرة الحرة (frEGG).

هذا الجيب الكثيف من الغاز أكثر مقاومة للإشعاع الذي يؤين الغاز المحيط به، مما يخلق ما يشبه "البيضة" التي يمكن أن تولد منها نجوم جديدة.

المثال الأكثر شهرة لـ EGGs موجود في صورة أعمدة الخلق الشهيرة، التي التقطها هابل أيضًا، والتي وجدت هذه الجيوب من الغاز الأكثر كثافة والتي ظهرت على شكل نتوءات على أعمدة السديم.

في هذه الصورة، تعتبر بيضات البيض من النوع الذي يسمى بالطفو الحر لأنها غير مرتبطة ببنية معينة، ولكن لها شكل يمكن التعرف عليه يشبه الشرغوف برأس وذيل.

وفي نهاية المطاف، قد تحتضن جيوب الغاز هذه نجومًا جديدة مع زيادة الكثافة في المنطقة المحيطة بها وتصبح أكثر سخونة، مما يسمح للنجم الأولي بالتشكل في الداخل.