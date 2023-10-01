تكنولوجيا: لهذا عليك تجنب الشحن اللاسلكي لهواتف iPhone 15 في سيارات BMW!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد عدد من مستخدمي سيارات BMW على ضرورة تجنب الشحن اللاسلكي لهواتف iPhone 15 في سيارات BMW، وذلك لتفادي تعطل شريحة “Apple Pay”.

بدأ مستخدمي هواتف iPhone 15 الجديدة من ابل من مالكي سيارات BMW في تسجيل شكاوى تؤكد تعرض شريحة “Apple Pay” للكسر عند إستخدام الشاحن اللاسلكي الخاص بالسيارة.

ولقد توالت شكاوى المستخدمين في الفترة الأخيرة عبر MacRumors ومنصة X، والتي أشير فيها إلى أن هواتف iPhone 15 تنتقل إلى وضع إستعادة البيانات مع تحول شاشة الهاتف إلى اللون الأبيض، كما تتوقف شريحة NFC عن العمل بعد إعادة تشغيل الهاتف.

تعمل شريحة NFC على تشغيل خدمة الدفع Apple Pay، ومفاتيح السيارة الرقمية، ومع تعطل الشريحة تظهر للمستخدم رسالة تؤكد على تعذر إعداد Apple Pay في تطبيق Wallet، كما أكد المستخدمين على تعذر إصلاح المشكلة.

يذكر أن التقارير لم تكشف عن طرازات سيارة BMW التي تؤدي إلى هذه المشكلة، إلا أن التفاصيل تؤكد على أن ضرورة تجنب الشحن اللاسلكي لهواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وأيضاً هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus في سيارات BMW في الوقت الحالي.

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