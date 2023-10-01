حمل خلفيات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بدقة عالية

iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max اول هواتف الايفون بإطار من التيتانيوم، وأقوى هواتف Apple لهذا العام، وكالمعتاد هواتف جديدة تساوي خلفيات جديدة، ولازالت Apple تصمم الخلفيات بتصاميم مناسبة لتصميمات هواتفها، فهذا العام تجد خلفيات هواتف ايفون 15 مُشابهة لتصميم الهواتف، كذلك خلفيات الايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس مشابهة لتصميماتهم، سنتحدث عن ذلك في هذا المقال حول تحميل خلفيات ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

خلفيات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max

خلفيات هذا العام تأخذ تصميمًا مشابهًا لتصميم التيتانيوم الخاص بالهواتف، خلفيات عبارة عن غبار معدني مشابه لغبار التيتانيوم بألوان مشابهة لألوان الهاتف، الخلفيات كلها متشابهة تقريبًا عدا اختلاف الألوان وكل خلفية تحمل نسختين، نسخة مناسبة للـLight Mode ونسخة مناسبة للـDark Mode، تختلف فقط في شكل الإضائة الخاصة بالهاتف لا أكثر، يمكنك القاء نظرة على الخلفيات نفسها من الألبوم بالأسفل ومن ثم يمكنك تحميل الخلفيات بأعلى جودة عن طريق رابط التحميل الموجود في نهاية المقال

خلفيات ايفون 15 وايفون 15 برو ماكس

تحميل الخلفيات