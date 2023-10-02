شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه مشكلة فى CarPlay لدى بعض مستخدمى iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض مستخدمي جهاز iPhone 15 مشكلة في تشغيل ‌CarPlay‌ مع أجهزتهم، وهي مشكلة من المحتمل أن تكون مرتبطة بمنفذ USB-C، إذ توجد هناك شكاوى متعددة من بعض المستخدمين، خاصة مستخدمي Reddit الذين لا يستطيعون تشغيل ‌CarPlay‌ مع أجهزتهم الجديدة، وفقاً لموقع macrumors.

ويعد نوع الكابل وخيارات المنفذ المتاحة موضوعًا شائعًا في تقارير CarPlay‌، مع العديد من مشكلات الوظائف المرتبطة بكابلات USB-A إلى USB-C، حيث تحتوي العديد من السيارات، حتى بعضها الأحدث، على منافذ USB-A فقط وليس منافذ USB-C، لذلك يلزم وجود كابل USB-A إلى USB-C.

لسوء الحظ، يبدو أنه لن تعمل جميع كابلات USB-A إلى USB-C الموجودة في السوق، وبعضها الذي يعمل في مركبات معينة لن يعمل في مركبات أخرى.

شرح أحد مستخدمي Reddit:"ركبت سيارتي هذا الصباح وقمت بتوصيل هاتفي بسلك USB-A إلى USB-C لاستخدام Carplay، ووجدت أنه غير متصل، ويظهر اسم سيارتي كما لو كانت متصلة، ولكن لا يظهر شيء على الشاشة.

شارك مستخدمو ‌CarPlay‌ الآخرون وذكروا أنهم يواجهون نفس المشكلات، على الرغم من أن البعض تمكن من جعل ‌CarPlay‌ يعمل مع كابلات USB-A إلى USB-C مثل تلك الموجودة في Belkin نجح العديد من الأشخاص في جعل ‌CarPlay ‌ يعمل مع منفذ USB-A باستخدام كابل Belkin's BoostCharge USB-A إلى USB-C، لكن لم يحالف الآخرون الحظ.

مع مجموعة واسعة من التقارير، يبدو أن هناك العديد من مشكلات ‌CarPlay‌ في الوقت الحالي، وقد يحتاج مستخدمو ‌CarPlay‌ إلى الانتقال إلى كبلات مختلفة، ولكن قد تحتاج Apple إلى إصدار تحديث برنامج لحل بعض مشكلات ‌CarPlay .