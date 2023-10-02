شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: قلم ‏Apple Pencil 3 سيتيح ميزة استبدال الطرف المغناطيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالعودة إلى عام 2021، كانت هناك شائعات مفادها أن شركة Apple كانت على وشك إطلاق الجيل الثالث من Apple Pencil، ومع ذلك، ثبت خطأ الشائعات حيث لم يتم الإعلان عن الملحق مطلقًا، ثم بعد ذلك بعامين، نشر ماجين بو (عبر AppleInsider) أنه تم إخباره ببعض المعلومات من قبل مصدر حول Apple Pencil 3، حيث يقول المصدر إن الميزة الكبيرة ستكون النصائح المغناطيسية القابلة للتبديل المتوفرة للجهاز.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فيحتوي الجيلان الأول والثاني المتوفران حاليًا من Apple Pencil على سن قابل للتبديل ويمكن استبداله في حالة تآكله، كذلك فهناك أيضًا خيارات استبدال الطرف الثالث التي يمكنها تغيير مظهر المحتوى المكتوب باستخدام Apple Pencil على iPad.

فيما تقول تغريدة Majin Bu أن بدائل الطرف المغناطيسي لـ Apple Pencil 3 ستوفر خيارات للرسم والرسم الفني والتلوين، وتعرض التغريدة أيضًا ثلاثة أمثلة لما قد تبدو عليه هذه الاطراف.

وسوف يلعب الاختلاف في سمك الأطراف دورًا على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات أخرى، بما في ذلك المواد المستخدمة، والتي ستنتج أنماطًا مختلفة اعتمادًا على أي من الثلاثة يتم استخدامه في الملحق في وقت معين، وإذا كانت الشائعة صحيحة، فباستخدام المغناطيس، ستجعل أبل من السهل والسريع تغيير الاطراف على Apple Pencil 3.

ويُشاع عن الجيل الثالث من قلم Apple Pencil، أنه يشبه تمامًا قلم الرصاص من الجيل الثاني مع دقة أكبر وعمر بطارية أطول، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة Apple حصلت على براءة اختراع في عام 2021 لميزة تسمح باستبدال السنون القابلة للتبديل، وليس فقط استبدال السن البالية، لذلك يزيد هذا من احتمالات أن نرى ما يكتب عنه Majin Bu عندما تكشف Apple عن قلمها الرصاص التالي.

وقدمت شركة Apple أيضًا طلب براءة اختراع لقلم Apple Pencil الذي يمكنه نسخ نسيج ولون عنصر ما وإرسال البيانات إلى جهاز كمبيوتر محمول (أو iPad) حيث يمكن استخدامه للرسم على الشاشة باستخدام مظهر الرسم على هذا النسيج، وبنفس اللون منسوخ.

لا نتوقع أن نرى شركة Apple تطلق أي طرازات iPad جديدة حتى العام المقبل؛ إذا لم يظهر Apple Pencil 3 في الوقت المناسب لموسم التسوق القادم للعطلات، فيجب أن نتوقع تقديمه في النصف الأول من العام المقبل جنبًا إلى جنب مع iPad Pro (2024).