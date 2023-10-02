شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يتيح التنزيلات التلقائية للبودكاست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الأخبار التي تفيد بأن Google Podcasts سيتم إغلاقه العام المقبل، أصبح لدى YouTube Music الآن القدرة على تنزيل ملفات podcast تلقائيًا.

الاستفادة من الميزة للتمكين، قم بزيارة صفحة العرض واضغط على أيقونة ترس الإعدادات الجديدة من أجل "حفظ إلى المكتبة"، ويؤدي هذا إلى تحريك زر "تشغيل التنزيلات التلقائية" لأعلى وسيقوم فورًا بتنزيل أحدث حلقة على جهازك للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

واعتبارًا من اليوم، لن يتم حذف الحلقات التي انتهيت من الاستماع إليها تلقائيًا، من الممكن أن يتم حذف الملفات بعد توفر/تنزيل حلقة جديدة أو بعد زيادة زمنية محددة، مثل يوم كامل، ولكننا غير قادرين على اختبار ذلك حتى الآن.

لا يوجد أي إعداد للإزالة التلقائية في الوقت الحالي، وهو أمر أساسي للعملاء الآخرين. على سبيل المثال، يحتوي Google Podcasts على تفضيل "إزالة الحلقات المكتملة" الذي يتيح لك تحديد الزيادة: بعد 24 ساعة، و7 أيام، و30 يومًا، و90 يومًا. يوفر هذا التطبيق أيضًا التحكم في "إزالة الحلقات غير المكتملة".



ميوزك

تعمل التنزيلات التلقائية على أساس كل عرض (ولكل جهاز)، لذا يتعين عليك تمكينها بشكل فردي. يقدم Google Podcasts صفحة تنزيل تلقائي مخصصة للتبديل بين تشغيل/إيقاف التنزيلات بسرعة، ينتقل المعادل التقريبي في YouTube Music إلى علامة التبويب "المكتبة" > مرشح "Podcasts" > "تم التنزيل" للإدارة باستخدام القوائم الفردية.

الميزة الكبيرة التي ينتظرها الكثيرون هي الاشتراك عبر RSS لأن ذلك من شأنه أن يحول YouTube Music إلى مشغل بودكاست مباشر لا يتطلب عروضًا لإنشاء إصدارات الفيديو وتحميلها أولاً، على الرغم من أن Google تعمل أيضًا على التدفق التلقائي.