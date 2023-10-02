شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نزل التحديث الجديد بسرعة.. ما الهواتف المتوافقة مع iOS 17؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد تنزيل التحديث الجديد من iOS، فعليك أن تعلم أي الإصدارات من أيفون متوافقة مع برنامج iOS 17الذى يمكنك تنزيله من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم عام > تحديث البرنامج.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن iOS 17 متوافق مع iPhone XS والموديلات الأحدث، هذا يعني أنك ستتمكن من تنزيله إذا كان لديك أحد أجهزة iPhone التالية:

أيفون 14

أيفون 14 بلس

أيفون 14 برو

أيفون 14 برو ماكس

أيفون 13

أيفون 13 ميني

أيفون 13 برو

أيفون 13 برو ماكس

أيفون 12

أيفون 12 ميني

أيفون 12 برو

أيفون 12 برو ماكس

أيفون 11

أيفون 11 برو

أيفون 11 برو ماكس

iPhoneXS

iPhoneXS Max

iPhoneXR iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)