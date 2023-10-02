شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لموديلات iPhone التى تم إصدارها باللون الأحمر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر Apple جهاز iPhone جديدًا واحدًا على الأقل باللون الأحمر كل عام منذ عام 2017، وذلك من أجل تعزيز وزيادة المبيعات، وتقوم الشركة بإصدارة بعد إصدار الهاتف بحوالي 4 أشهر.

من المتوقع أن تطرح أبل اللون الأحمر لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Plus في مارس أو أبريل من عام 2024، من أجل تعزيز مبيعات الهاتف، وهذا هو بالضبط ما حدث مع سلسلة iPhone 7 وiPhone 8.

تعرف علي موديلات iPhoneالتي تم إصدارها باللون الاحمر على مر السنين:

2022: iPhone 14 وiPhone 14 Plus والجيل الثالث من iPhone SE

2021: آيفون 13 وآيفون 13 ميني

2020: iPhone 12، وiPhone 12 mini، والجيل الثاني من iPhone SE

2019: آيفون 11

2018: آيفون 8، آيفون 8 بلس، وآيفون XR

2017: آيفون 7 وآيفون 7 بلس

تضمنت إضافات الألوان الأخرى في منتصف الدورة اللون الأصفر لجهاز iPhone 14 وiPhone 14 Plus في مارس 2023، والأخضر لمجموعة iPhone 13 بأكملها في مارس 2022، والأرجواني لجهاز iPhone 12 وiPhone 12 mini في أبريل 2021.