تكنولوجيا: تطبيق واتساب يعمل على شريط الرد السريع للرد بشكل أسرع على الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرح تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة جديدة تسمى “القنوات“، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء قنوات اتصال أحادية الاتجاه للتفاعلات الواسعة والمجهولة.

تعمل هذه القنوات بشكل مختلف عن الدردشات القياسية، مما يسمح للمسؤولين بمشاركة أنواع مختلفة من المحتوى مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي مع الحفاظ على الخصوصية لكل من المسؤولين والمتابعين.

كان الاستقبال لهذه الميزة مختلطًا حتى الآن. وغالبًا ما يختبر تطبيق WhatsApp ميزات مختلفة في نسخته التجريبية، والتي لا تصل جميعها إلى الإصدار الثابت. فيتم دمج بعض الميزات في الإصدار الثابت، بينما قد يتم تجاهل البعض الآخر أو تظل حصرية للإصدار التجريبي.

وفي أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp (2.23.20.20) متاح من خلال برنامج Google Play Beta، قدمت المنصة ميزة جديدة تسمى “شريط الرد“.

ووفقًا لـ WABetaInfo، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستجابة بسرعة للصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF دون مغادرة الشاشة الحالية، مما يحسن تدفق المحادثات وسياقها.

يهدف ذلك إلى تقليل الانقطاعات وتحسين تجربة تفاعل المستخدم بشكل عام. للوصول إلى هذه الميزة، ما عليك سوى تثبيت آخر تحديث تجريبي لتطبيق WhatsApp من متجر Google Play، ومن المتوقع أن يكون له إصدار أوسع قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتساب على تحسين تجربة المستخدم من خلال سلسلة من التحديثات، بما في ذلك الاختصارات لإضافة المشاركين بسهولة إلى المكالمات الجماعية وإدخال ميزة “Flows” لتحسين تجارب التسوق داخل التطبيق.

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