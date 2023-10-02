تكنولوجيا: يتم طرح إصدار Google Play Store 37.7.22 Apk على أجهزة أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لمتجر Google Play، وهو إصدار 37.7.22 الذي يتم طرحه على أجهزة أندرويد. وكالعادة، لم تقدم جوجل أي سجلات تغيير لهذا التحديث.

سيعمل هذا التحديث على أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام Android 5.0 أو الأحدث. وسيتم تنزيله تلقائيًا، ولكن يمكنك أيضًا تنزيله يدويًا إذا كنت تريد ذلك. وقد يختلف حجم التنزيل اعتمادًا على الجهاز الذي لديك.

تعمل جوجل على بعض الميزات الجديدة والتي لا نعرف الكثير عنها حتى الآن ولكن هناك ميزة تسمى “Cubes” ستساعدك في العثور على محتوى جديد في فئات مختلفة و“Download Buddy” لجعل تنزيل التطبيقات أفضل من خلال إظهار سهم متحرك على الشاشة لتتبع التقدم.

كما تقوم الشركة بإضافة عوامل تصفية حتى تتمكن من معرفة التطبيقات التي ستعمل على جهازك والتذكيرات لفتح التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة.

كما أطلقت جوجل أيضًا مؤخرًا تحديثًا يتيح لك أرشفة التطبيقات، مما يعني أنه يمكنك توفير ما يصل إلى 60% من مساحة التخزين الخاصة بك دون فقدان أي بيانات.

وإذا تمت أرشفة تطبيق ما، فسترى رمزًا سحابيًا، ويمكنك إدارة هذه التطبيقات في إعدادات متجر Play. للحصول على خصوصية أفضل وعمر بطارية أفضل، ستفقد التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة أذوناتها تلقائيًا.

يقدم Google Play أيضًا “The Play Report” لمساعدة المستخدمين في العثور على تطبيقات وألعاب جديدة من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي سيتم عرضها على الصفحة الرئيسية لمتجر Play.

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