تحديث قادم من آبل قريبا لإصلاح مشكلة إرتفاع درجة حرارة آيفون 15 و iPhone 15 Pro

على مدار الايام القليلة الماضية، انتشرت عدد من الشكاوي والبلاغات على الانترنت من قبل بعض مستخدمي آيفون 15 و برو بعدما إرتفعت درجة حرارة هواتفهم الذكية بشكل غير طبيعي، وعلى ما يبدو فإن آبل استمعت لمستخدميها واعترفت ان هناك تحديثا قادم لنظام تشغيل الآي-فون من اجل معالجة الحرارة المرتفعة في هاتفها الذكي.

سلسلة iPhone 15

كانت شركة آبل قد كشفت النقاب عن تشكيلة iPhone 15 منتصف شهر سبتمبر واشارت إلى ان الفئة برو تأتي بتصميم جديد مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة Grade 5 كالذي يُستخدم في مجال الطيران والفضاء، ومصنوع من السبائك المعدنية نفسها التي يتم استخدامها في المركبات الفضائية.

ونفت الشركة اي علاقة لمادة التيتانيوم والمشاكل الخاصة بارتفاع درجة حراة الايفون الجديد بل واوضحت ان التيتانيوم يعمل على تبديد الحرارة بشكل أفضل من من الفولاذ المقاوم للصدأ الـStainless steel الموجود في الإصدارات السابقة، كما قالت ايضا ان هناك تحديث قادم قريبا لنظام التشغيل iOS 17 من اجل معالجة سخونة اجهزة ايفون 15 والتي ابلغ عنها العديد من المستخدمين.

سبب إرتفاع حرارة ايفون 15

قالت ابل أنه من الطبيعي أن تزداد درجة حرارة الآيفون بشكل أكثر من المعتاد خلال الأيام الأولى له وهذا يرجع إلى إعداد الجهاز ومحاولة نظام التشغيل فهرسة الملفات مثل الصور وعمليات البحث وغيرها.

هناك سبب آخر اشارت إليه ابل وهو ان التحديثات الاخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث (مثل لعبة Asphalt 9 وإنستقرام واوبر) تستنزف معالج الآيفون وتزيد الحمل عليه بشكل غير طبيعي، الامر الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتف آبل الجديد ولهذا تعمل الشركة مع مطوري تلك التطبيقات على اصلاح هذا الخلل ومنع التحميل الزائد على الايفون.

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أخيرا، تؤكد شركة آبل على أنه لا يوجد أي خطر على سلامة مستخدمي الآيفون، وأنه لا يوجد أي تأثير في أداء الهاتف على المدى الطويل وفي حال ارتفاع درجة حرارة الايفون او إذا أصبحت الاجزاء الداخلية ساخنة بشكل غير طبيعي، فسيقوم نظام التشغيل على الفور بحماية تلك المكونات من خلال تنظيم درجة حرارتها وتبديدها كما سوف يحذرك بوجود حرارة زائدة وعليك، وحتى الآن لا توجد معلومات حول مؤكدة حول موعد إصدار تحديث ابل المنتظر لحل مشكلة زيادة حرارة الجهاز لكن من المحتمل ان يتم طرح التحديث (iOS 17.0.3) عاجلاً وليس آجلاً.