شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير دولى: الهجمات الرقمية كانت شديدة الخطورة على أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة كاسبيريسكى العالمية المتخصصة في مكافحة البرمجيات الخبيثة ونظم التأمين الرقمي إن النصف الأول من العام الجاري شهد وقوع هجمات فيروسية خبيثة على ما لا يقل عن 34% من منظومات التشغيل والتحكم الرقمية حول العالم، وكشفت عن أن نصيب القارة الأفريقية من تلك الهجمات خلال النصف الأول قد عادل نسبة 40.3% من إجمالي الهجمات على مؤسسات العالم الصناعية والإنتاجية خلال الأشهر الستة الأولي من 2023.

وكانت البرمجيات الخبيثة أكثر استهدافا للمؤسسات الصناعية والتجارية في دولة جنوب أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29.1% من حجم الاستهدافات العامة للقارة بفيروس (الدودة الخبيثة) وكذلك نيجيريا التي تعرضت لنسبة 32.6 % من إجمالي استهدافات برامج تحكم الماكينات في أفريقيا وكذلك كينيا التي كانت في بؤرة استهداف برامج الاحتيال والتصيد الرقمي بنسبة 34.5% على مستوى أفريقيا وكانت قطاعات البنوك والفنادق والخدمات المالية الأكثر عرضة لها.

وحول القطاعات الأكثر استهدافا بهجمات القراصنة والمخربين الرقميين عبر البرمجيات الخبيثة كشفت دراسة كاسبيريسكى عن أن مؤسسات إنتاج الطاقة كانت الأعلى استهدافا (49.9%) وتليها قطاعات الهندسة والتحكم الآلي (40%) وجميعها هجمات تم التعامل معها قبل الحاق الأذي بمن استهدفتهم.