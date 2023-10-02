شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير دولى: الهجمات الرقمية كانت شديدة الخطورة على أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وكانت البرمجيات الخبيثة أكثر استهدافا للمؤسسات الصناعية والتجارية في دولة جنوب أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29.1% من حجم الاستهدافات العامة للقارة بفيروس (الدودة الخبيثة) وكذلك نيجيريا التي تعرضت لنسبة 32.6 % من إجمالي استهدافات برامج تحكم الماكينات في أفريقيا وكذلك كينيا التي كانت في بؤرة استهداف برامج الاحتيال والتصيد الرقمي بنسبة 34.5% على مستوى أفريقيا وكانت قطاعات البنوك والفنادق والخدمات المالية الأكثر عرضة لها.
وحول القطاعات الأكثر استهدافا بهجمات القراصنة والمخربين الرقميين عبر البرمجيات الخبيثة كشفت دراسة كاسبيريسكى عن أن مؤسسات إنتاج الطاقة كانت الأعلى استهدافا (49.9%) وتليها قطاعات الهندسة والتحكم الآلي (40%) وجميعها هجمات تم التعامل معها قبل الحاق الأذي بمن استهدفتهم.
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