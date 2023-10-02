تكنولوجيا: شاومي ستقدم اول سيارة لها مع دعم Apple CarPlay

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسير شركة شاومي على الطريق الصحيح لإطلاق أول سيارة كهربائية لها في عام 2024. وقد حصلت السيارة، والتي تحمل الاسم الرمزي MS11، مؤخرًا على شهادة Bluetooth Technology Alliance SIG، مما يكشف عن مزيد من المعلومات حول تكوينها.

وصلت السيارة إلى هيئة الاعتماد مع عدة نماذج مختلفة من Xiaomi Car مع IC4034-BD و IC4004-BD وIC4024-BD وIC4054-BD و IC4005-BD وIC4015-BD، حيث تؤكد القائمة وجود دعم Bluetooth 5.2 وUSB.

ومن المثير للاهتمام أن السيارة ستدعم أيضًا خدمة Apple CarPlay، والتي ستسمح للمستخدمين بتوصيل هواتف آيفون الخاصة بهم بشاشة المعلومات والترفيه في السيارة.

توفر الخدمة واجهة تتيح لك التحكم في العديد من تطبيقات هاتفك الذكي مباشرة على شاشة سيارتك بدلاً من الاضطرار إلى حمله في يدك. فعلى سبيل المثال، عند إجراء مكالمة هاتفية، يمكنك استخدام مكبرات الصوت والميكروفون المدمجين في السيارة للتعامل مع الصوت.

ستتمكن أيضًا من استخدام المساعد الصوتي Siri عندما يكون هاتفك متصلاً عبر CarPlay، مما يسمح لك باستخدام النظام دون استخدام اليدين.

تُظهر الشهادات أيضًا أن السيارة سيتم تشغيلها بواسطة معالج كوالكوم للسيارات، Snapdragon 8295. ومن المتوقع أن تقدم هذه الشريحة ما يصل إلى 8 أضعاف أداء الجيل السابق Snapdragon 8155.

وتشمل الميزات الأخرى المشاع عنها بطارية بقوة 101 كيلو واط في الساعة ودعم 800 فولت وشحن سريع عالي الجهد.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر سيارة شاومي بين 260 ألف يوان و350 ألف يوان (36400 و49000 دولار أمريكي).

المصدر

اعلان





