كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز..توجد الكثير من التطبيقات التي نستخدمها في نظام الويندوز، والتي لفتحها يُكتفى فقط بالضغط على أيقونة التطبيق! دون أي شيء آخر، ولكن هناك بعض مواقع الويب، التي تقدم فوائد حقيقية، ومع ذلك لا يتوفر لها تطبيق خاص بالويندوز لتتمكن من الولوج إليها من خلاله بضغطة واحدة بسهولة، وما نتحدث عنه هنا هو تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في نظام الويندوز، تابع لتتعرف على المزيد!

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز

تتعدد طرق تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز، وتاليًا سنتناولها طريقة تلو الأخرى!

عن طريق جوجل كروم

حيث يُمكنك أن تقوم بـ تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات من خلال متصفح جوجل كروم، يشتهر متصفح كروم بكثرة الخيارات التي يوفرها للمستخدم، ومنها إمكانية تحويل موقع الويب إلى تطبيق لكي تنتقل من خلاله إلى موقع الويب بسهولة بضغطة واحدة من خلال سطح المكتب أو من خلال شريط المهام، وتاليًا سنوضح كيفية عمل ذلك من كروم:-

اضغط على الثلاث نقاط الرأسية

اختر More Tools

اختر Create Shortcut

ثم اختر إنشاء

ثم ستجد أيقونة التطبيق على سطح المكتب وشريط المهام

عن طريق مايكروسوفت إيدج

تطبيق مايكروسوفت ايدج هو التطبيق الافتراضي للويندوز، منا من يستخدمه ومنا من لا يفعل، ولكن لنفرض أنه متصفحك الرئيسي فإليك تاليًا كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات من خلال مايكروسوفت ايدج على نظام الويندوز الخاص بك، لتتمكن بسهولة من الوصول إلى موقع الويب بعدئذٍ، تابع الخطوات بالتدريج:-

اضغط على الثلاث نقاط الرأسية/ ثم اضغط على Apps/ واختر الموقع

ثم اضغط على install

ثم اضغط على allow لإتمام تحويل الموقع إلى تطبيق

عن طريق WEBCATALOG

يعد تطبيق WEBCATALOG هو أحد الأدوات التي تُمكنك من تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات، يتميز بسلاسة استخدامه وبساطة تصميمه مما يسهل تحويل المواقع إلى تطبيقات يسهل الوصول إليها في أي وقت دون الحاجة إلى الولوج إلى المتصفح، وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

ثم قم بكتابة إسم الموقع ولصق رابط الموقع كالتالي ثم اضغط على install

ثم انتقل إلى قسم Updates لتجد أنه يتم تثبيت التطبيق الخاص بالموقع الخاص بك

ثم ستجد أنه تم تثبيته على سطح المكتب هكذا

عن طريق APPMAKER

وهي أداة أونلاين للتمكن من تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات بسهولة، يتميز ببساطة تصميمه مما يسهل عملية تحويل موقع الويب الذي تريده إلى تطبيق، يتميز بسرعته في آداءه لمهمة تحويل الموقع إلى تطبيق، وأنه يمكن للمستخدم المبتدئ العادي أن يقوم باستخدامه بسهولة، وتاليًا سنوضح كيفية استخدامه بالخطوات:-

ثم انتظر حتى يتم استكمال إنشاء التطبيق

ثم اضغط على download لتحميل التطبيق

ثم قم بفك الضغط لاستخراج ملف التطبيق

ثم انتقل إلى ملف التطبيق لفتحه..لتجد أنه تم إنشاء التطبيق.

وبهذا نتعرف على الطرق الأشهر والأفضل لـ تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات.