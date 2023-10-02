علوم وتكنولوجيا

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز

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احمد صادق 0 تبليغ

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كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز..توجد الكثير من التطبيقات التي نستخدمها في نظام الويندوز، والتي لفتحها يُكتفى فقط بالضغط على أيقونة التطبيق! دون أي شيء آخر، ولكن هناك بعض مواقع الويب، التي تقدم فوائد حقيقية، ومع ذلك لا يتوفر لها تطبيق خاص بالويندوز لتتمكن من الولوج إليها من خلاله بضغطة واحدة بسهولة، وما نتحدث عنه هنا هو تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في نظام الويندوز، تابع لتتعرف على المزيد!

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز

تتعدد طرق تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز، وتاليًا سنتناولها طريقة تلو الأخرى!

عن طريق جوجل كروم

حيث يُمكنك أن تقوم بـ تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات من خلال متصفح جوجل كروم، يشتهر متصفح كروم بكثرة الخيارات التي يوفرها للمستخدم، ومنها إمكانية تحويل موقع الويب إلى تطبيق لكي تنتقل من خلاله إلى موقع الويب بسهولة بضغطة واحدة من خلال سطح المكتب أو من خلال شريط المهام، وتاليًا سنوضح كيفية عمل ذلك من كروم:-

  • اضغط على الثلاث نقاط الرأسية

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 1
  • اختر More Tools

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 2
  • اختر Create Shortcut

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 3
  • ثم اختر إنشاء

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 4
  • ثم ستجد أيقونة التطبيق على سطح المكتب وشريط المهام

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 5

عن طريق مايكروسوفت إيدج

تطبيق مايكروسوفت ايدج هو التطبيق الافتراضي للويندوز، منا من يستخدمه ومنا من لا يفعل، ولكن لنفرض أنه متصفحك الرئيسي فإليك تاليًا كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات من خلال مايكروسوفت ايدج على نظام الويندوز الخاص بك، لتتمكن بسهولة من الوصول إلى موقع الويب بعدئذٍ، تابع الخطوات بالتدريج:-

  • اضغط على الثلاث نقاط الرأسية/ ثم اضغط على Apps/ واختر الموقع

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 6
  • ثم اضغط على install

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 7
  • ثم اضغط على allow لإتمام تحويل الموقع إلى تطبيق

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 8

عن طريق WEBCATALOG

يعد تطبيق WEBCATALOG هو أحد الأدوات التي تُمكنك من تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات، يتميز بسلاسة استخدامه وبساطة تصميمه مما يسهل تحويل المواقع إلى تطبيقات يسهل الوصول إليها في أي وقت دون الحاجة إلى الولوج إلى المتصفح، وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 9
  • ثم قم بكتابة إسم الموقع ولصق رابط الموقع كالتالي ثم اضغط على install

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 10
  • ثم انتقل إلى قسم Updates لتجد أنه يتم تثبيت التطبيق الخاص بالموقع الخاص بك

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 11
  • ثم ستجد أنه تم تثبيته على سطح المكتب هكذا

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 12

عن طريق APPMAKER

وهي أداة أونلاين للتمكن من تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات بسهولة، يتميز ببساطة تصميمه مما يسهل عملية تحويل موقع الويب الذي تريده إلى تطبيق، يتميز بسرعته في آداءه لمهمة تحويل الموقع إلى تطبيق، وأنه يمكن للمستخدم المبتدئ العادي أن يقوم باستخدامه بسهولة، وتاليًا سنوضح كيفية استخدامه بالخطوات:-

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 13
  • ثم انتظر حتى يتم استكمال إنشاء التطبيق

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 14
  • ثم اضغط على download لتحميل التطبيق

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 15
  • ثم قم بفك الضغط لاستخراج ملف التطبيق

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 16   كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 17
  • ثم انتقل إلى ملف التطبيق لفتحه..لتجد أنه تم إنشاء التطبيق.

كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 18   كيفية تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات في الويندوز 19

وبهذا نتعرف على الطرق الأشهر والأفضل لـ تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات.

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المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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