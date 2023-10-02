شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مشكلة "ارتفاع درجة الحرارة".. iPhone 15 يواجه مشاكل أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت سلسلة هواتف iPhone 15 مشكلة جديدة، حيث أبلغ المستخدمون أن الجهاز لا يعمل مع بعض شواحن البطاريات أو "الباوربانك"، حيث أضافت Apple منفذ شحن USB-C إلى تشكيلة iPhone 15 هذا العام، وتخلصت من كابل Lightning الكلاسيكي، وفقاً لموقع thesun .

ويتميز iPhone 15 بشحن ثنائي الاتجاه، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتعزيز بطارية Apple Watch أو AirPods أو ‌iPhone‌ آخر عبرUSB-C، ولكن يقال إن بعض كبلات USB-C غير متوافقة مع iPhone 15.

كتب أحد العملاء في منتدى MacRumours: " استخدمت هاتف iPhone 15 Pro Max الخاص بي هذا الصباح، وبما أنني لم أعود إلى المنزل، فكرت في إحضار "باوربانك" خاص بي وشحنه بهذه الطريقة، لسوء الحظ، عند توصيله بكابل USB C، قرر iPhone شحن "الباور بانك" بدلاً من العكس".

يتميز iPhone 15 بشحن ثنائي الاتجاه، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتعزيز بطارية Apple Watch أو AirPods أو ‌iPhone‌ آخر من خلال منفذ USB-C.

ومع ذلك، فهذا يعني أنه مع بعض حزم بطاريات UCB-C، ينتهي الأمر باستنزاف بطارية الهاتف بدلاً من استعادتها، حسبما أفاد موقع MacRumours لأول مرة.

على Reddit، حاول مستخدم آخر معرفة كيفية عكس ذلك: "لقد قمت بتوصيل جهاز iPhone 15 Pro الخاص بي بنطاق الطاقة الجديد من Anker ويستمد بنك الطاقة "بور بنك" من iPhone.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن أن طرازات iPhone 15 Pro قد تعاني أيضًا من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

كتب موهيت فيرما، المهندس الذي تحول إلى منشئ محتوى تقني، على موقع X (تويتر سابقًا): "يصبح هاتف iPhone 15 Pro المصنوع من التيتانيوم الطبيعي ساخنًا للغاية، لدرجة أنه يصبح من الصعب حمله".

شهدت مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى التقني وصول طرازات iPhone 15 Pro إلى درجات حرارة عالية تصل إلى 42 درجة مئوية.

في حين تم الكشف عن أجهزة Apple التي طال انتظارها قبل أسبوعين فقط، إلا أن بعض العملاء أصيبوا بخيبة أمل من الأداء حتى الآن.