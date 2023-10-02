تكنولوجيا: هواوي تبدأ العمل على تطوير إصدارها الخاص من مستشعرات الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير مستشعر CMOS خاص بالشركة لتفادي تأخرها عن المنافسة من جديد في الأسواق.

أدت العقوبات الأمريكية إلى تأخر هواوي عن التنافس بقوة مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة في الأسواق العالمية، وذلك نتيجة تراجع سلاسل توريد الشركة عن إنتاج الأجهزة والتكوينات الخاصة بهواتف وأجهزة هواوي.

ولقد عادت هواوي مؤخراً لسوق المعالجات بإصدار جديد من الرقاقات Kirin 9000S، والذي قدم في سلسلة Mate60 التي انطلقت مؤخراً للأسواق، والتي عادت من خلالها الشركة للمنافسة في سوق الهواتف التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

ولقد كانت شركة سوني واحدة من الشركات التي أعاقت شركة هواوي عن تطوير إصدارات مميزة بأفضل عدسات، إلا أن هواوي تخطط للإنتقال إلى مستوى جديد في دعم الكاميرة في الإصدارات المقبلة من الهواتف الذكية بمستشعر الشركة الخاص.

أيضاً كشف المنشورة الذي ظهر على منصة Weibo عن أن إبتكارات هواوي في المستشعر الجديد يتضمن تقنية الإضاءة الخلفية BSI.

ولقد كانت شركة سوني في السابق المورد الأول لمستشعرات الكاميرة لهواتف وأجهزة هواوي، إلا أن القيود الأمريكية ألزمت الشركتين بالتوقف، ومن ثم تقدمت سوني بطلب إستئناف لإمداد شركة هواوي بالتكوينات المطلوبة للكاميرة، من جانب أخر أدت هذه القيود إلى تعرض سوني لخسائر تصل إلى مليارات الدولارات.

من جانب أخر بدأ عدد من المصنعيين في السوق الصيني لتطوير مستشعرات CMOS الخاصة بهم، ومن بين هذه الشركات OMNIVISION التي طورت مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن سلسلة Mate60 تتضمن معالج CMOS جديد من الشركة والذي طور عبر شركة هواوي.

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