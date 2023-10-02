تعرف على أفضل 5 تطبيقات إسلامية للأندرويد

تعرف على أفضل تطبيقات إسلامية للأندرويد..توجد العديد من الأمور التي يمكن للمرء أن يفعلها عندما نتحدث عن العبادات الدينية الإسلامية، كحفظ القرآن الكريم والإلتزام بأوراد الذكر، والتذكير بالصلوات والتعرف على الأحاديث، المرء منا يود بالتأكيد لو يجد تطبيق بسيط ومفيد لمساعدته في أيًا من الأمور السابقة، ولهذا نعرض عليك تاليًا أفضل تطبيقات إسلامية للأندرويد، والتي ستساعدك كثيرًا في حياتك اليومية لإتمام العبادات المختلفة، وندعو الله الثبات لنا جميعًا..تابع لتتعرف على أفضل التطبيقات الإسلامية للأندرويد.

أفضل 5 تطبيقات إسلامية للأندرويد

وتاليًا نتعرف على أفضل تطبيقات إسلامية للأندرويد والتي ستفيدك كثيرًا في حياتك كإنسانٍ مسلم..

تمكين

تطبيق تمكين هو أحد أفضل التطبيقات الإسلامية للهاتف الأندرويد، وللإنسان المسلم الذي يود المحافظة على حفظ القرآن، حيث هو تطبيق تم تصميمه وتطويره موجهًا لمن يود حفظ القرآن الكريم ومراجعته، يقوم بالإستماع إليك وتنيهك على أخطائك، ويوفر جدول لحفظ القرآن الكريم، مما يجعله أحد أفضل تطبيقات إسلامية للأندرويد.

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السعر: Free

تسميع

تطبيق تسميع هو رفيقك الدائم على هاتفك، الذي يقوم بتلقي تسميعك للقرآن الكريم ومساعدتك على إتمامه بشكلٍ كامل، فتطبيق تسميع يُمكنك من تسميع ما تحفظه من القرآن الكريم ويتمكن من ردك عند الخطأ أو عند السكوت أو قراءة آية في غير موضعها، تم تطوير التطبيق بشكلٍ احترافي وكبير وذلك ما يجعله ضمن أفضل تطبيقات إسلامية للأندرويد.

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السعر: Free

ألف سُنَّة

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ما يتوجب على كل مسلم أن يسير على نهجه وطريقته، وتطبيق ألف سنة هو أحد أفضل تطبيقات إسلامية ليساعدك على تطبيق سنة رسول الله، بتذكيرك كل يوم وإخطارك بالعديد من السنن المختلفة المتصلة بكافة أركان الحياة لتساعدك على عيش حياة أفضل، فسنن الرسول دومًا كان تشير إلى عيش حياة أفضل وأقوَم، وذلك ما يهدف له هذا التطبيق.

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السعر: Free

نذكر

الذاكرين الله كثيرًا والذاكرت، سيهمهم بالتأكيد تطبيق مثل هذا، تطبيق نذكر هو أحد أفضل تطبيقات إسلامية لتذكيرك بالأذكار اليومية للإنسان المسلم، الأذكار هي التحصين المطلوب لكل إنسان مسلم، ولهذا سيكون جيدًا أن يذكرك أحدهم بأواردك اليومية، يمكن أن تقوم بإضافة أوراد خاصة بك، ليقوم بتذكيرك بها يومًا بشكلٍ صوتي، ولهذا يعد أحد أفضل التطبيقات الإسلامية للأندرويد.

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السعر: Free

نضر ( حديث – Hadith )

الأحاديث النبوية هي أحد الكنوز الدنيوية التي تساعدنا كثيرًا لعيش حياة أفضل، وتكون بمثابة المرشد لنا في كثيرًا من الأمور الحياتية، وتطبيق نضر هو عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها” ففكرة التطبيق هي عرض الأحاديث بشكلٍ يومي، كل يوم يقوم بعرض حديث لك مع شرحه شرحًا تامًا وإمكانية ترجمته للإنجليزية أيضًا، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات إسلامية لهاتفك الأندرويد.

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السعر: Free