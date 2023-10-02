شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام ميزة Conversation Awareness على سماعات AirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت شركة Apple بإطلاق نموذج جديد من AirPods Pro في حدث Wonderlust في سبتمبر، وعلى الرغم من أنه لم يتغير الكثير من حيث الأجهزة، إلا أن AirPods Pro توفر عددًا لا بأس به من الميزات الرائعة المتعلقة بالبرمجيات، فإن واحد منهم هو ميزة Conversation Awareness.

وتعد ميزة "Conversation Awareness" ميزة جديدة في AirPods Pro تتيح لك سماع ما يحيط بك دون الحاجة إلى إخراجها من أذنيك، وهو مثالي للمواقف التي تحتاج فيها إلى أن تكون قادرًا على سماع الأشخاص الذين يتحدثون إليك، مثل عندما تكون في المطار أو في وسائل النقل العام.

ابدأ باستخدام Conversation Awareness - لاستخدام ميزة "Conversation Awareness"، ما عليك سوى فتح "مركز التحكم" على جهاز ايفون الخاص بك والضغط لفترة طويلة على شريط تمرير مستوى الصوت.

- ثم اضغط على زر Conversation Awareness.

بمجرد تمكين ميزة التعرف على المحادثة، ستقوم AirPods Pro تلقائيًا بخفض مستوى صوت الوسائط (الموسيقى/مقاطع الفيديو) وتضخيم أصوات الأشخاص من حولك، وعند الانتهاء من التحدث، سيتم إيقاف تشغيل ميزة التعرف على المحادثة تلقائيًا وسيستأنف تشغيل الوسائط بمستوى الصوت الأصلي، ويبدأ Conversation Awareness فقط عندما تبدأ في التحدث.

يعد Conversation Awareness طريقة رائعة للبقاء على اتصال بالأشياء المحيطة بك مع الاستمرار في الاستمتاع بالموسيقى أو ملفات البودكاست الخاصة بك.

أشياء يجب مراعاتها فيما يلي بعض النصائح لاستخدام ميزة Conversation Awareness على AirPods Pro:

- تأكد من أن AirPods Pro تناسب أذنيك بشكل مريح، سيساعدهم ذلك على حجب الضوضاء من العالم الخارجي وتحسين جودة الصوت.

- إذا كنت في بيئة شديدة الضجيج، فقد تحتاج إلى زيادة مستوى صوت الوسائط لديك لتتمكن من سماعها على الرغم من الضوضاء المحيطة.

- يمكنك أيضًا استخدام ميزة Conversation Boost لتضخيم أصوات الأشخاص الذين أمامك بشكل أكبر. للقيام بذلك، افتح الإعدادات > إمكانية الوصول > الصوت/المرئي > تسهيلات سماعات الرأس واضغط على وضع الشفافية، ثم قم بتشغيل وضع الشفافية المخصص واضغط على "تعزيز المحادثة".

-تعمل ميزة التعرف على المحادثة مع AirPods Pro (Type-C) والجيل الثاني من AirPods Pro، إذا كان لديك الجيل الأول من AirPods Pro، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزة.