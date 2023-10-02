شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتصميم يشبه "كوتشى رياضى".. الكشف عن كمبيوتر Sneaker X لعشاق الفيديو جيمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Cooler Master، جهاز كمبيوتر خاصًا للألعاب يسمى Sneaker X، حيث تم الكشف عن هذا الكمبيوتر الفريد، المستوحى من الأحذية الرياضية، بحسب موقع gizmochina الصيني.

الميزات الرئيسية لـ Cooler Master Sneaker X: يأتى جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب بتصميم باللونين الأحمر والأبيض، وكلها معبأة في علبة ITX صغيرة الحجم، وتحت الغطاء، يتميز حذاء Sneaker X بمعالج Intel i7-13700K، وبطاقات رسومات Nvidia RTX 4070/Ti، ولوحة أم mini-ITX، وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين NVMe واسعة بسعة 2 تيرابايت.

ويركز كمبيوتر الألعاب Sneaker X أيضًا على التهوية الفعالة من خلال الألواح الجانبية المثقبة ومروحة سحب مضاءة بإضاءة RGB، يتميز بفتحات في الأعلى والأمام والخلف لرؤية المكونات الداخلية مثل مصدر الطاقة وذاكرة الوصول العشوائي واللوحة الأم.

ويستخدم هذا التصميم تخطيطًا مزدوجًا للغرفة، يفصل بين فتحات اللوحة الأم ووحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وفتحات M.2 في غرفة واحدة وتخصيص الحجرة الأخرى لبطاقة الرسومات، مما يضمن أعلى أداء وتبريد.

ويشتمل كمبيوتر الألعاب Sneaker X على مصدر طاقة SFX بقدرة 850 واط للحصول على أداء فعال، كما يتميز أيضًا بمبرد سائل AIO مقاس 360 مم تم وضعه بذكاء في الجزء السفلي من العلبة لضمان تبريد فعال مع الحفاظ على الجمالية الأنيقة والمخفية للتصميم.

ويقدم الحاسب نسختين، واحدة ببطاقة RTX 4070 والأخرى ببطاقة رسوميات RTX 4070 Ti، ويبلغ سعرها حوالي 3499.99 دولارًا أمريكيًا و3799.99 دولارًا أمريكيًا، مما يلبي تفضيلات المستخدم وميزانياته المختلفة.