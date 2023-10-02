شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لترقية محرك البحث فى متجر التطبيقات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستوفر شركة Apple قريبًا محرك البحث الداخلي القوي الخاص بها إلى متجر التطبيقات والتطبيقات الأخرى، وفقًا لما ذكره مارك جورمان في نشرة Power On الإخبارية لهذا الأسبوع لبلومبرج، حيث أطلقت Apple لأول مرة ترقيات لميزة البحث Spotlight في iOS 14 وiPadOS 14، مما يتيح للمستخدمين البحث هناك عن نتائج الويب وتفاصيل من التطبيقات والمستندات وغير ذلك الكثير.

وفقًا للنشرة الإخبارية، يعمل فريق البحث التابع للمدير التنفيذي السابق لشركة Google، جون جياناندريا، على دمج محرك البحث المسمى داخليًا "Pegasus" بشكل أعمق في نظامي التشغيل iOS وmacOS، ويمكنه أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحسينه بشكل أكبر.

وفي العام الماضي، أطلقت شركة Apple أيضًا Business Connect، وهي أداة ساعدت في تعزيز قاعدة بيانات المعلومات الخاصة بها بتفاصيل حول ساعات العمل ومواقع الأعمال بطريقة يمكن أن تساعدها في التنافس مع Google.

ويشير جورمان إلى أنه على الرغم من أن محرك بحث Spotlight والتطبيقات التابع لشركة Apple ليس بنفس قوة محرك Google، إلا أنه يمتلك نشاطًا تجاريًا قويًا لإعلانات متجر التطبيقات الذي يعرض الإعلانات لتطبيقاته الأخرى، مثل Apple News وWeather، هذه الأشياء مجتمعة تعطي شركة أبل ما يكفي من القطع لإطلاق محرك البحث الخاص بها، ربما عاجلاً وليس آجلاً.

وقال المدير التنفيذي لشركة Apple Eddy Cue من قبل إن شركة Apple لا تحتاج إلى إنشاء محرك بحث خاص بها، ويقال إن الشركة رفضت عرضًا لشراء Bing في عام 2020.