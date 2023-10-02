شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين.. الرابط الجديد لنظام فارس وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتمتع نظام فارس بأهمية كبيرة، إذ يتيح الخدمات إلكترونيًا للمعلمين والإداريين وهيئات التدريس، دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.

ويستطيع المعلم التسجيل في النظام وتفعيل حساب جديد من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم عبر الرابط الجديد لنظام فارس، وهي:

طريقة التسجيل في نظام فارس

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس من خلال هذا الــــرابــــط.

- الضغط على خانة الخدمة الذاتية .

- النقر على خانة "التسجيل والدخول".

- اختيار التسجيل أول مرة في الخدمة الذاتية .

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على خانة "تسجيل الدخول".

- وأخيرًا، يتم إرسال رسالة على الهاتف لتفعيل الحساب وتسجيل الدخول بنجاح.

ويقدم نظام فارس مجموعة متنوعة من الخدمات التي يحتاجها أعضاء المنظومة التعليمية، وهي كالآتي:

خدمات نظام فارس للمدير

الطلبات:

- رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

- طلب بدل لموظف.

- إبلاغ غياب موظف.

الاستعلامات:

- استعلام عن الموظفين.

- استعلام عن طلبات الموظفين.

خدمات نظام فارس للموظف

الطلبات:

- طلبات الإجازات.

- إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

- طلبات البدلات.

- طلب قطع إجازة.

- طلب تمديد إجازة.

- طلب تعديل مدة إجازة.

- طلب إلغاء إجازة.

- طلب تعديل بداية إجازة.

- طلب تقاعد.

الاستعلامات:

- كشف الرواتب.

- البيانات الأساسية للموظف.

- بيان السجل التاريخي للموظف.

- بيان خارج الدوام.

- بيان الانتدابات.

- الطلبات المعلقة.