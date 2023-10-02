شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحتكر "جوجل" سوق البحث على الإنترنت؟.. رئيس مايكروسوفت يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أمام جلسة محاكمة شركة جوجل بتهمة الاحتكار، إن مقولة أن المستخدمين لديهم حرية الاختيار في سوق محركات البحث على الإنترنت "عبارة زائفة".

وأضاف ناديلا "انت تستيفظ من النوم في الصباح لتغسل أسنانك ثم تقوم بالبحث على جوجل".

وزارة العدل الأمريكية

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة محرك البحث جوجل التابعة لمجموعة ألفابيت تمارس احتكارا غير قانوني من خلال دفع 10 مليارات دولار سنويا للمنافسين وشركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات اتصالات الهاتف المحمول، لجعل محرك البحث جوجل هو الخيار الافتراضي على الأجهزة المحمولة وبرامج تصفح الإنترنت، وهو ما تنفيه جوجل تماما.

ولتعزيز دعواها أمام المحكمة تأمل وزارة العدل في استخدام شهادات ناديلا وغيره من مسؤولي شركة مايكروسوفت لكي تظهر كيف أن شركة عملاقة مثل مايكرسوفت لا تستطيع تحدي سيطرة جوجل على سوق محركات البحث.

أجهزة شركة آبل

وفي الأسبوع الماضي قال جوناثان تينتر مدير تطوير الأعمال في مايكروسوفت إن شركته فشلت في الوصول إلى اتفاق لإضافة تطبيق البحث بنج الخاص بها إلى أجهزة شركة آبل، رغم عرضها شروطا أفضل كثيرا من تلك التي تقدمها شركة جوجل، وخسارتها عدة مليارات الدولارات في الاتفاق.

وفي النهاية جددت آبل الاتفاق مع جوجل ورفضت الاتفاق مع مايكروسوفت.

وأشار تينتر أمام المحكمة إلى أن الهاتف الذكي سورفيس دو الذي تنتجه مايكروسوفت ملزم باستخدام محرك البحث جوجل لكي يمكن تشغيله بنسخة مرخصة من نظام التشغل أندرويد الذي تنتجه جوجل، وحرمانها من استخدام محرك البحث بنج على الأجهزة التي تنتجها.