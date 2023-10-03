شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض سيارة تسلا مجانية من ابنه.. تعرف على علاقة إيلون ماسك بوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن "إيرول ماسك" والد رجل الأعمال "إيلون ماسك" رفض عرض ابنه بإهدائه سيارة تسلا وشحنها إلى منزله فى جنوب أفريقيا في يناير 2022، حسبما قال لموقع Insider

وجاء قرار الرفض بحسب والد ماسك بسبب تكلفة رسوم الشحن والاستيراد، والتي عرض إيلون تحملها، حيث قال إيرول إن تكلفة السيارة والشحن والرسوم بلغت حوالي 3.5 مليون راند - أي ما يزيد قليلاً عن 180 ألف دولار.

وقال إيرول: "لم يكونوا قلقين بشأن ذلك، لكنني قلت: انظروا، الأمر لا يستحق العناء"، وليس من الغريب أن إيلون لم يكن قلقًا بشأن التكلفة: فقد كان مبلغ 180 ألف دولار يمثل حوالي 0.00006% من صافى ثروة إيلون البالغة 278 مليار دولار في ذلك الوقت.

وأضاف إيرول موضحًا سبب رفض عرض ابنه: "لا توجد منشأة خدمة هنا، ولا يوجد تمثيل لشركة تسلا حتى الآن، ولا توجد محطات شحن.

تبلغ تكلفة شحن مركبة من الولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا ما بين 3300 إلى 7000 دولار، وفقًا لبيانات شركة شحن السيارات A1 Auto Transport وتفرض جنوب أفريقيا تعريفة بنسبة 25% على واردات السيارات.

وبينما قال إيرول إنه غير متأكد من الطراز الذي أراد إيلون إرساله، فإن بعض أغلى سيارات تسلا في ذلك الوقت، مثل الطراز S Plaid، تكلف أكثر من 100 ألف دولار.

وبينما بدأت شركة تسلا في بيع سياراتها الكهربائية في أوروبا والصين، إلا أن هذه المركبات ليست للبيع في جنوب أفريقيا، حيث صرح وينستون جوردان، المدير الإداري لشركة GridCars، وهي شركة محطات شحن للسيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا، لمنفذ إخباري محلي في مايو أن هناك حوالي 1500 سيارة كهربائية و300 محطة شحن في البلاد بأكملها.

وللمقارنة، هناك 1.7 مليون سيارة كهربائية مستخدمة في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة Experian، وأكثر من 130 ألف محطة شحن عامة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات شهر مارس الصادرة عن البيت الأبيض.

لا يبدو الأمر كما لو أن إيرول تُرك دون وسيلة للتنقل: فقد قال إنه يمتلك سيارة رولز رويس وسيارة رياضية، بالإضافة إلى ذلك، لديه طائرة Ryan Navion تم تصنيعها في عام 1947، والتي يحب أن يستقلها ويطير بها.

وقال إيرول، في إشارة إلى ولديه: "لطالما امتلكت سيارة رولز رويس، منذ أن كان إيلون وكيمبال طفلين، أفضل قيادة سيارة رولز رويس، إنها أفضل بكثير - أعني أنها ليست أفضل من سيارة تسلا - لكنها أجمل بالنسبة لي على أي حال."

في السيرة الذاتية الأخيرة التي كتبها والتر إيزاكسون عن إيلون، كتب المؤلف أن إيرول كان يمتلك ذات يوم سيارة رولز رويس كورنيش ذهبية مكشوفة.

على الرغم من أن إيرول لم يمتلك سيارة تسلا من قبل، إلا أنه قال إنه قام بنصيبه العادل من اختبارات القيادة، بما في ذلك أخذ سيارة تسلا رودستر في جولة.

وقال إيرول ماسك: "لو كنت أعيش في الولايات المتحدة، كنت سأقود سيارة تسلا دون أدنى شك، تذهب إلى أوستن وفي كل مرة تستدير فيها تجد نفسك في محطة شحن تسلا."

مع أكثر من 20,000 شاحن فائق في أمريكا الشمالية، تمتلك Tesla أكبر شبكة في المنطقة من أجهزة الشحن السريع على جانب الطريق.

كانت علاقة إيلون ووالده متوترة على مر السنين، حيث كتب إيزاكسون أن إيلون وشقيقه كيمبال قطعا الاتصال بوالدهما، وهو ما ينفيه إيرول، وقال إيرول إنه تواصل مع مكتب إيلون ماسك بخصوص تمويل رحلة يعتزم إيرول القيام بها إلى فلوريدا في نوفمبر قبل ساعات فقط من التحدث إلى Insider في 22 سبتمبر.