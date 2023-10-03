تكنولوجيا: رقاقة Kirin 9000s ترتكز على دقة تصنيع 14 نانومتر وتصميم معدل ليحاكي دقة 7 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة هواوي العودة من جديد لسوق المعالجات برقاقة Kirin 9000s التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الرقاقة ترتكز على دقة تصنيع 14 نانومتر وتصميم معدل ليحاكي دقة تصنيع 7 نانومتر.

قدمت هواوي رقاقة Kirin 9000s في سلسلة هواتفها الجديدة Huawei Mate 60، ولقد شغلت الرقاقة عدد من التقارير التي أثارت تساؤلات حول قدرة هواوي على تصنيع رقاقة 5G رغم القيود التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية والتي حظرت دعم هواوي بالتكوينات اللازمة لإنتاج الرقاقات.

ولقد قدمت هواوي رقاقة Kirin 9000s التي أشير إلى أنها ترتكز على دقة تصنيع 14 نانومتر، كما أكدت التفاصيل التي نشرت عبر أحد الشركات البحثية على أن هواوي قامت بإضافة تعديلات على الرقاقة لتقدم آداء يحاكي الرقاقة المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

أيضاً أوضح التقرير الأخير للشركة البحثية أن هواوي قامت بإضافة بعض التقنيات التي تهدف إلى تعزيز آداء الرقاقة لتصل إلى المستوى المطلوب في الآداء.

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