شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينكسر iPhone 15 Pro Max بسهولة؟.. Consumer Reports تخضعه للاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت قناة JerryRigEverything على YouTube أنه يمكنه كسر الجزء الخلفي من هاتف iPhone 15 Pro Max الخاص به عن طريق ثنيه بين يديه، وتساءل البعض عما إذا كان إطار التيتانيوم الجديد ذو الحواف المستديرة أقل متانة، على الرغم من أن هاتف iPhone 15 Pro الأصغر مقاس 6.1 بوصة لم يتصدع بنفس الطريقة.

وقد حاولت "Consumer Reports" - وهي منظمة أمريكية للمستهلكين غير ربحية مكرسة للاختبار المستقل للمنتجات والبحث الموجه نحو المستهلك - تكرار النتائج باستخدام منهجية أكثر علمية قليلاً، ووجدت أن iPhone 15 Pro Max لم ينكسر تحت الضغط، وكانت مجلة Consumer Reports واحدة من أبرز منتقدي تصميم iPhone، وفقاً لموقع 9to5mac.

للتذكير، فإن تصميم iPhone 15 Pro وPro Max يحيط بالشاشة والزجاج الخلفي المصنفر بإطار من التيتانيوم حول الجوانب، ويتم دمج التيتانيوم في هيكل داخلي من الألومنيوم، ويعد التيتانيوم بحد ذاته مادة قوية، ولكن ما تساءل عنه الناس هو ما إذا كانت الحواف الدائرية حيث يلتقي التيتانيوم بالزجاج تجعل الزجاج أكثر عرضة للكسر أو التشقق، من تصميم 14 Pro ذو الحافة المسطحة.

في فيديو "Consumer Reports" ، يقومون باختبار الجهاز باستخدام آلة اختبار الضغط التي تطبق 100 رطل من الضغط على طول الجهاز، انثني الهاتف ثم استعاد عافيته بعد تحرير الضغط، ولكن لم تكن هناك شقوق يمكن رؤيتها.

اختبرت Consumer Reports أيضًا جهاز Pro Max في آلة اختبار السقوط، حيث يجعل Tumblr الهاتف يسقط على قاعدة حجرية 100 مرة متتالية، ونجا الهاتف دون أي ضرر، ولا يعني هذا أن فيديو JerryRigEverything مزيف أو غير صالح، ولكن ربما يُظهر ذلك مسؤولية الاعتماد على اختبار واحد فقط كدليل على أن هناك شيئًا أسوأ، ويتم الكشف عن الصورة الحقيقية لمتانة iPhone بشكل إجمالي فقط.

بشكل منفصل، تم أيضًا إلقاء اللوم على تصميم iPhone الجديد المصنوع من التيتانيوم باعتباره السبب وراء مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، وأصدرت شركة Apple بيانًا في نهاية هذا الأسبوع يشير إلى أن الأمر ليس كذلك، ويجب على العملاء أن يتطلعوا إلى تحديث برنامج iOS 17 قريبًا والذي سيصلح الخلل حيث يمكن أن يسخن الهاتف أكثر من المقصود.