شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام ميزة NameDrop على أيفون بعد تحديث iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Apple مؤخرًا نظام التشغيل iOS 17 على موديلات iPhoneالحديثة ويأتي آخر تحديث للهواتف الذكية للشركة مع العديد من الميزات والتحسينات الجديدة لنظام التشغيل iOS 17، إحدى هذه الترقيات جعلت من السهل جدًا مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين عبر AirDrop - بروتوكول مشاركة الملفات والصور والفيديو الخاص بشركة Apple لمشاركة المحتوى عبر اتصال شبكة مشترك.

بعد التحديث إلى iOS 17، ستتمكن من تقريب iPhone الخاص بك من iPhone آخر لمشاركة أنواع مختلفة من الوسائط بسرعة بلمسة واحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

يتوفر نظام المشاركة الجديد القائم على القرب لـ AirDrop على جميع طرز iPhone التي تم تحديثها إلى iOS 17 ومع ذلك، يتم التحكم في القدرة على مشاركة هذه الملفات من خلال ميزة النقر للمشاركة الجديدة من خلال التبديل في إعدادات هاتفك، ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تمكين ميزة AirDrop على جهاز iPhone الخاص بك.

إذا لم تتمكن من استخدام الميزة على هاتفك الذكي، فهناك إعداد يجب تغييره، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتمكين النقر لمشاركة الوظائف مع AirDrop على iOS 17.

كيفية استخدام AirDrop لمشاركة الصور على iOS 17:

1- تأكد من تحديث iPhone الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS 17 — أحدث إصدار حاليًا هو iOS 17.0.2.افتح تطبيق الإعدادات واضغط على عام . AirDrop

2- قم بتبديل خيار جلب الأجهزة معًا.

3- افتح تطبيق الصور وانتقل إلى الصورة أو الفيديو الذي تريد مشاركته.

-4قم بتقريب هاتفك من جهاز iPhone الثاني واضغط على زر المشاركة لإرسال الملف عبر AirDrop