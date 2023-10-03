شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 حلول لمشكلة توقف "المزامنة" على متصفح إنترنت Brave والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متصفح Brave واحداً من أكثر متصفحات الإنترنت استخداماً، لاحتوائه على الكثير من المميزات التي تجعل المستخدمين يتجهون إلى استخدامه بدلاً من المتصفحات الأخرى التي تقوم بعرض الإعلانات والتي تواجه الكثير من المشاكل الفنية الأخرى.

يحظى Brave بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويعمل المتصفح على جميع منصات الهواتف الذكية وكذلك أجهزة سطح المكتب، ومن أهم مميزات Brave أنه يمكنك حظر الإعلانات التي تظهر لك بشكل تلقائي.

يعمل متصفح Brave بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج أي مصاريف أو رسوم، ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة فهو خفيف الوزن، كما أن متصفح بريف يتيح لك أكبر قدر من الخصوصية أثناء التصفح على الإنترنت، سواء كنت لا ترغب في حفظ سجل البحث على الإنترنت أو كنت ترغب في التصفح بشكل خفي على الإنترنت.

الأسباب المحتملة لعدم مزامنة Brave

- قد تكون النسخة القديمة من Brave هي السبب.

- إعدادات المزامنة غير الصحيحة

- خلل في الشبكة

حلول:

تحديث متصفح Brave: أول الأشياء أولاً، تأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث، إذا لم تكن متأكدًا من كيفية التحديث.

الغوص العميق في إعدادات المزامنة: انتقل إلى إعدادات Brave تأكد من تشغيل المزامنة، إذا كان لديك أجهزة متعددة، فتأكد من وجودها جميعًا في نفس سلسلة المزامنة، إذا كنت تواجه مشكلة في الإعدادات .

التحقق من الاتصال بالإنترنت: امنح شبكة Wi-Fi الخاصة بك إعادة تشغيل سريعة، إذا كنت تستخدم بيانات الهاتف المحمول.

إعادة تثبيت Brave: قد يبدو الأمر جذريًا، ولكن في بعض الأحيان تكون البداية الجديدة هي كل ما تحتاجه، قبل أن تفعل ذلك، تأكد من وضع إشارة مرجعية على صفحاتك الأساسية، وإلغاء تثبيت Brave، ثم إعادة تثبيته.تعطيل الإضافات: قد تتداخل بعض الإضافات مع المزامنة.