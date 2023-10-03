شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة الحفاظ على رسائل Gmail المشفرة.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الإنترنت غير آمن، إذا لم تظل يقظًا بشأن بياناتك، ومع ذلك، يمكن أن تسير الأمور بشكل جانبي إذا وقعت في الأيدي الخطأ، وتصبح حماية البيانات أكثر أهمية أثناء إرسال البيانات الحساسة عبر البريد، وعلى الرغم من أن جوجل تدعي أن Gmail آمن إلى حد كبير دون أي وظائف إضافية، إلا أننا لا نزال نسمع عن هجمات اختراق البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي من وقت لآخر.

ولجعل الأمور أكثر أمانًا للمستخدمين، قامت Google بتضمين بعض الحيل مثل التشفير والوضع السري للسماح للمستخدمين بجعل رسائل البريد الخاصة بهم أكثر أمانًا عن طريق إضافة طبقة إضافية من الأمان.

وإذا كنت تتطلع إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل آمن على Gmail، فإليك كيفية القيام بذلك:

تشفير رسائل البريد الإلكتروني في Gmail -تتيح ملحقات بريد الإنترنت S/MIME أو Secure/Multipurpose في Gmail للمستخدمين تأمين بريدهم والتأكد من عدم العبث بالبريد أثناء النقل، وبمجرد تمكينه، فإنه يمنع المتسللين والمهاجمين من إدخال برامج ضارة أو فيروسات في البريد الإلكتروني.

لتمكينه، اتبع الخطوات أدناه قبل ذلك، من المهم معرفة أن الميزة متاحة فقط لمستخدمي Gmail المدفوع، مما يعني أن الميزة متاحة فقط لحسابات Google Workspace، وتتوفر الميزة أيضًا عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والويب.

- افتح Gmail وتوجه إلى وحدة تحكم المشرف في Google

- حدد التطبيقات → Google Workspace وانقر على Gmail

- الآن، حدد إعدادات المستخدم وحدد اسم المجال لتنشيط S/MIME

- تمكين تشفير S/MIME لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني

- بمجرد تمكينه، انقر فوق إنشاء، وأضف المستلمين، وبمجرد القيام بذلك، سترى رمز القفل بجوار أسمائهم. يشير اللون الأحمر إلى أنه غير مشفر بينما يعكس اللون الأخضر والرمادي مستويات التشفير.