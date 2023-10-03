تكنولوجيا: حملة بناء OnePlus Open تبدأ رسميًا بفيديو جديد عن النظرة الأولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تطلق OnePlus أول هاتف ذكي قابل للطي على الإطلاق لها وهو هاتف Open، في وقت ما من هذا الشهر.

واليوم، تبدأ الشركة رسميًا حملتها التشويقية للجهاز القادم، بعد ان تم التلميح للهاتف منذ بضعة أيام عندما شوهدت ممثلة هندية وهي تحمل Open في العلن.

لذا، ما لدينا اليوم هو مقطع فيديو من Unbox Therapy، والذي يظهر فيه رئيس الشركة، Pete Lau، في مقابلة من نوع ما، حيث يتحدث عن التصميم المفصلي للجهاز، والذي يبدو أن شركة OnePlus تمتلك 35 براءة اختراع.

ومما لا يثير الدهشة، سيتم إغلاق OnePlus Open دون أي فجوة في المفصلات، كما هو موضح في الاختبار الذي تم فيه محاصرة ورقة بالداخل ثم تم رفع الهاتف بواسطة الورقة المذكورة، دون أن ينزلق.

هذه اللحظة تعطينا نظرة على المعدات الداخلية أيضًا، على الرغم من وجود قطعة كبيرة مما يشبه الورق المقوى أعلى نتوء الكاميرا الضخم، لذلك لا يمكننا رؤية ذلك.

تحتوي المفصلة المفتوحة على 31 مكونًا أقل من تلك الموجودة في أوبو OPPO Find N2، مما يساعد على تقليل حجمه ووزنه.

يقول Lau إنه تم تطوير الجهاز بشكل مشترك من قبل فريقي OnePlus وOppo، حيث يقدم كل منهما خبرته الفريدة إلى الطاولة.

ويذكر أيضًا أنه سيكون هناك العديد من استراتيجيات “الذهاب إلى السوق“، مما يجعلنا نعتقد أن هذا تأكيد مستتر لحقيقة أنه سيتم تسويق نفس الجهاز باسم OnePlus Open دوليًا وOppo Find N3 في الصين، وهو الأمر الذي ترددت شائعات عنه أشهر الآن.

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