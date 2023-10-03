تكنولوجيا: منصة TikTok قد تضع خطة اشتراك خالية من الإعلانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تستكشف منصة TikTok طرقًا جديدة لجعل التطبيق أكثر ربحية من خلال تجربة نموذج اشتراك خالٍ من الإعلانات.

هذا لا يعتبر أمرًا جديدًا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد رأينا منصة Snapchat تقدم Snapchat+ وكذلك X (المعروفة باسم Twitter) تقدم خياراتها المميزة أيضًا. ويبدو ان هذا سيكون عرض اشتراك جديد لـ TikTok.

تم رصد تلميحات خطط الاشتراك في TikTok في البداية بواسطة Android Authority. ووفقًا للتقرير، جاء الإصدار الأخير من TikTok محملاً بسلاسل جديدة من التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن تطبيق الفيديو القصير يختبر خطة اشتراك شهرية خالية من الإعلانات لمستخدميه. وكشفت Android Authority عن شاشة تتيح للمستخدمين الاختيار بين خطتين مختلفتين.

هناك الخيار القياسي، والذي سيظل مجانيًا ويتضمن إعلانات مخصصة بناءً على نشاطك. وهناك خيار “تطبيق خالي منالإعلانات“، والذي سيكلف 4.99 دولارًا شهريًا.

حتى الآن، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من TikTok. ومع ذلك، قد تعلن TikTok عن الخطة فعليًا، وإذا فعلت ذلك، فقد تغير من السعر البالغ 4.99 دولارًا بناءً على التعليقات.

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