أبل تلوم أخطاء نظام iOS 17 وتطبيقات مثل إنستغرام في تسخين أجهزة iPhone 15

أقرت أبل بشكاوى المستخدمين بشأن ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 و 15 Pro، حسبما أفادت مجلة فوربز، لكنها قالت إنه على عكس التكهنات، ليس لهذا علاقة بتصميم الهاتف من الناحية الداخلية، غير انه قد لاحظت فوربز أن تحديثًا لتطبيق إنستغرام تم بالفعل إصداره بالإصدار رقم 302، الصادر في 27 سبتمبر، للتعامل مع بعض المشكلات الخاصة بالهاتف.

تقارير حول مشاكل حرارة iPhone 15 بسبب iOS 17

وتشير وكالة بلومبرج إلى أن متحدثًا غير معروف عن أبل ذكر بشكل خاص تطبيق إنستغرام، وأوبر، ولعبة Asphalt 9 كأمثلة على التطبيقات التي يمكن أن تتسبب في جعل الأجهزة “تعمل بحرارة أعلى من المعتاد”. وتقول أبل أيضًا إنه لا يوجد خطر على السلامة في مشكلات الحرارة، ولكن عوامل أخرى، مثل محولات الطاقة USB-C بقدرة أكثر من 20 واط ومعالجة الخلفية التي تحدث بعد وقت قصير من استعادة الهاتف، يمكن أن تجعل الهاتف يصبح أكثر دفئًا مما قد يكون عليه مستخدم iPhone، وأضافت الشركة لفوربز أن الإصلاح، الذي يجب أن يأتي مع iOS 17.1، لن يؤدي إلى تقليل الأداء، كما قال بعض الأشخاص، مثل محلل خطوط انتاج أبل مينج-تشي كو، إنها احتمالية.

الجديد في iPhone 15

قامت أبل بإجراء بعض التغييرات الكبيرة مع هواتف iPhone 15، تحديدًا في iPhone 15 Pro بما في ذلك شريحة A17 Pro الجديدة المصنوعة بتقنية TSMC بحجم 3 نانومتر، واستخدام التيتانيوم في إطار الهاتف، من المفترض أن تكون الشريحة ووحدة المعالجة الرسومية سداسية الجديدة إحدى نقاط البيع الكبيرة لهواتف iPhone 15 Pro و 15 Pro Max، حيث تجعل من الممكن تشغيل ألعاب ذات رسومات مكثفة مثل لعبة Resident Evil Village، التي من المقرر إصدارها لاحقًا هذا العام، بدقة تقارب جودة ألعاب الأجهزة المنزلية.

الخلاصة

أبل تعترف بشكاوى حرارة iPhone 15 و 15 Pro وتلوم تطبيقات مثل إنستغرام وأوب،. لا يوجد خطر على السلامة بشكل عام وانه لن يؤثر على أي شخص، وسيتم إصلاح المشكلة في iOS 17.1 دون تقليل الأداء، تعمل Apple على هذا التحديث الآن وسيتم اصداره في وقت قريب لضبط كل هذه المشاكل ولتعمل الهواتف من جديد بدون مشاكل حرارة نهائيًا لذلك ان كنت تحمل الهواتف الجديدة لا تخف سيتم حل مشاكلك خلال وقت قريب جدًا.

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