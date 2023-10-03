شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز منتجات ستكشف عنها جوجل فى مؤتمر 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Google لاستضافة حدث في مدينة نيويورك للكشف عن سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2، وفيما يلى كل ما يجب أن تتوقع رؤيته من هذا الحدث:

بكسل 8 وبكسل 8 برو

من المتوقع أن تكون الإصدارات الرئيسية المحدثة من Google مثيرة للغاية، مع الكثير من التحديثات الجديرة بالملاحظة بما في ذلك التصميمات المحدثة، وشاشات "Actua" الجديدة الأكثر سطوعًا، وأجهزة وبرامج الكاميرا المحدثة، والكثير من الذكاء الاصطناعي، وكذلك مجموعة شرائح Tensor G3 الجديدة، وقد تكون هذه الشريحة أكبر مصدر محتمل للتحسينات، حيث يُشاع أنها تحتوي على أجهزة محدثة من المفترض أن تكون أكثر كفاءة، وربما تعمل بشكل أكثر برودة أيضًا.

بكسل ووتش 2

وبعيدًا عن الهواتف، تستعد Google أيضًا لإطلاق Pixel Watch 2، وهي تكملة لساعتها الذكية الأولى، بناءً على كل ما رأيناه، يبدو أن هذا هو نوع من التحديث "تحت الغطاء"، حيث تتمتع الساعة الذكية الجديدة بنفس التصميم، ومع ذلك، هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، لأنه يترك الباب مفتوحًا أمام الكثير من التحسينات المتكررة.

تتضمن بعض الأشياء الأساسية التي تعلمناها حول Pixel Watch 2 حتى الآن مجموعة شرائح جديدة من شأنها أن تجعل الساعة أسرع وتحسن عمر البطارية، بالإضافة إلى أجهزة استشعار صحية جديدة من المفترض أن تؤدي إلى ميزات Fitbit إضافية، مثل تتبع الضغط. ويبدو أن فرقًا جديدة قادمة أيضًا.

أكدت جوجل أن الطلبات المسبقة للأجهزة الجديدة ستفتح في يوم الحدث، مع تأكيد تاريخ الإصدار عبر شركة النقل ليكون 12 أكتوبر.