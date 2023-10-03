شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.39%؜ خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر خسارة قدرها 1.39٪؜ من قيمة تداولها، وعلى الرغم من هذه الخسارة، سجلت البيتكوين نقطة سعر قدرها 27415 دولارًا، وهو أعلى نسبيًا من النطاق السعري الذي تم تداول بيتكوين فيه طوال شهر سبتمبر.

ارتفعت العملة المشفرة الأكثر قيمة ارتفاعًا في الأسعار قدره 498 دولارًا، في الأيام الثلاثة الماضية، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، فإن الخسارة الحالية التي شهدتها بيتكوين أظهرت تأثيرها على العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك إيثريوم، وفقاً لموقع Gadgets 360.

أظهرت الأثير خسائر أكبر من BTC اليوم الثلاثاء، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH عند 1661 دولارًا، بعد خسارة 3.23 ٪؜، وفي الأيام الثلاثة الماضية، لم تشهد ETH تغييرًا ملحوظًا في أسعارها اليوم .

وظهرت خسائر مجموعة كبيرة من العملات المشفرة، وتشمل هذه العملات Binance Coin، وRipple، وSolana، وCardano، وDogecoin، وShiba Inu - وجميعها أظهرت انخفاضات في القيمة.

وكانت هذه مصحوبة أيضًا بـ Chainlink و Avalanche و Stellar و Monero و Cosmos و Uniswap على الجانب الخاسر من مخطط أسعار العملات المشفرة.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 1.80 ٪؜ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفقًا لـ CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 1.09 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أدت الأرباح الصغيرة إلى تداول بعض من العملات المشفرة في المنطقة الخضراء اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وBitcoin Cash وLeo وBitcoin SV وCartesi.