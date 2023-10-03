شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توم هانكس ينتقد الذكاء الاصطناعى بعد استخدام شبيهه فى إعلان دعائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أحد المعلنين استخدم صورة مزيفة لتوم هانكس للترويج لدعاية لطب الأسنان دون إذن الممثل، ونشر هانكس تحذيرًا على موقع انستجرام ينبه فيه متابعيه بشأن الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي كتب أنه "لا علاقة له به"، وقد كان هانكس صريحًا بشأن التحديات التى يفرضها الذكاء الاصطناعي على الصناعة، ويعد استخدام التشابهات الرقمية للممثلين إحدى النقاط الرئيسية المثيرة للقلق التى عبر عنها عمال SAG-AFTRA المضربون.



توم هانكس

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي الربيع الماضي، قال هانكس في ظهور له على The Adam Buxton Podcast أن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق يمثلان تحديات فنية وقانونية، قال هانكس: "من الممكن أن تصدمني حافلة غدًا وهذا كل شيء، لكن عروضي يمكن أن تستمر وتستمر وتستمر، وبعيدًا عن الفهم بأنه تم إنجازه باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التزييف العميق، ولن يكون هناك شيء ليخبرك أنه ليس أنا".

وتحدث أيضًا عن سيناريو افتراضي يمكن من خلاله إنتاج سلسلة أفلام كاملة باستخدام نسخة الذكاء الاصطناعي منه والتي يبلغ عمرها "32 عامًا من الآن وحتى قدوم المملكة"، ربما تأكيدًا لما سيأتي، فإن إعلان خطة علاج الأسنان المخالف يصور هانكس الأصغر سنًا بشكل ملحوظ.

وقد أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تراث المشاهير قضية أخلاقية بالفعل، حيث أثار فيلم Roadrunner: فيلم عن أنتوني بوردان جدلاً واسع النطاق عند صدوره بعد أن تم الكشف عن أن الفيلم الوثائقي يحتوي على تعليقات صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للشيف وراوي القصص المحبوب، وفي نهاية هذا الأسبوع فقط، نشرت ابنة روبن ويليامز، زيلدا ويليامز، دعمًا لـ "معركة SAG ضد الذكاء الاصطناعي"، وكتبت على Instagram أنها شاهدت بنفسها كيف يتم استخدام التكنولوجيا لالتقاط صور لأشخاص "لا يستطيعون الموافقة"، مثل والدها.

وكتب ويليامز: "إن هذه الاستجمام، في أفضل حالاتها، هي صورة طبق الأصل سيئة لأشخاص أعظم، ولكن في أسوأ حالاتها، وحش فرانكنشتايني مروع، تم تجميعه معًا من أسوأ الأجزاء في كل شيء في هذه الصناعة، بدلاً من ما يجب أن تقف عليه".

وقال هانكس في مقابلة أجريت معه في أبريل إن هذه القضية كانت على راداره منذ تصوير فيلم The Polar Express في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي قام ببطولة نسخة CGI للممثل، وقال هانكس لباكستون: "كانت هذه هي المرة الأولى التي نصنع فيها فيلمًا يحتوي على كمية هائلة من بياناتنا الخاصة المخزنة في جهاز كمبيوتر"، مضيفًا: "لقد رأينا هذا قادمًا".