هل سيتم قطع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

انتشرت العديد من الأخبار والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تؤكد انقطاع خدمة الإنترنت عن العالم كله يوم 11 أكتوبر الجاري.

ونفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ "ICANN"، صحة المزاعم المتداولة، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

وذكرت تقارير تقنية أن الفيديو المنتشر مجتزأ في شكل مضلل، ومأخوذ من حلقة قديمة لبرنامج تلفزيوني يعود إلى أكتوبر 2018، حول تحديث المعلومات في إحدى الدول العربية، بعد الأخبار المتداولة حين ذاك، عن مخاوف من انقطاع الإنترنت في العالم.

ونُسب الخبر إلى صحيفة بريطانية ويزعم أن الشركة المسئولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت، ستغير ما يعرف بمنطقة الجذب، بهدف «تغيير مفاتيح التشفير التي تساعد في حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت، للمرة الأولى، وأن التأثير سيكون محدوداً ومحصوراً في جهات لم تحدّث البرامج والأنظمة المتعلقة بنظام أسماء النطاقات منذ أكثر من سنة».

كما زعم مروجو الشائعو أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا"، حذرت من وقوع عاصفة شمسية شديد خلال يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، وأن العاصفة يمكن أن تتسبب في انقطاع الإنترنت عن العالم.

وعلقت "ناسا" على ذلك، حيث أصدرت بيانا رسميا نفت فيه صحة هذا الأمر، مطالبة سكان العالم بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.