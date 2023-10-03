ميتا تدرس فرض رسوم على مستخدمي فيس بوك وإنستجرام لهذا السبب !

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس شركة ميتا، فرض رسوم على مستخدمى فيس بوك وإنستجرام مقابل حجب الإعلانات، في بعض البلدان، وذلك كجزء من جهود الشركة للامتثال للوائح الخصوصية.

وبحسب موقع gadgets360 فيقال إن الشركة الأم ميتا عرضت على المنظمين إمكانية منح المستخدمين القدرة على دفع رسوم شهرية بدلاً من عرض إعلانات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم، مع ملاحظة أن ميتا لا تفرض حاليا رسوم على المستخدمين مقابل الوصول إلى الخدمات الأساسية للشركة في أي منطقة، ولكن اللوائح المتعلقة بالخصوصية من المقرر أن تؤثر على إيرادات الشركة التي تعتمد على عرض إعلانات مخصصة لمستخدميها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Meta فكرت في فرض رسوم على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 13 يورو شهريًا للوصول إلى نسخة خالية من الإعلانات من Facebook أو Instagram على الهاتف المحمول.

وقالت الشركة في مناقشات مع هيئات مراقبة الخصوصية في بلجيكا وإيرلندا الشهر الماضي، أن خطة "الاشتراك بدون إعلانات" - أو SNA - سيتم تقديمها للمستخدمين الأوروبيين، ومع ذلك، من غير المرجح أن تصل هذه الميزة إلى المستخدمين في الولايات المتحدة والمناطق الأخرى في المستقبل القريب.