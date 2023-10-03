تكنولوجيا: إستعراض لجهاز الحاسوب ASUS Vivobook 16 X1605

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طور جهاز ASUS Vivobook 16 X1605 بتصميم وتكوينات تهدف لدعم المستخدمين في المهام اليومية، وفي إستعراضنا التالي نكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار والمميزات المقدمة من Asus لدعم المستخدمين من الطلاب وغيرهم من المستخدمين.

يتوفر ASUS Vivobook 16 X1605 باثنان من النماذج التي تختلف بين الجيل 12 من معالجات إنتل والجيل 13 من معالجات إنتل، ومع إختلاف بسيط في الأسعار يمكنك أن تحصل على آداء أفضل من النموذج المميز بمعالج Core i5 من الجيل الثالث عشر.

التصميم

يعد جهاز Vivobook 16 X1605 المقدم من ASUS بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل بشكل خاص النموذج المميز بمعالج Core i5 إختيار ممتاز للمستخدمين في المهام اليومية بمستوى تسعير جيد.

ويأتي Vivobook 16 X1605 مع معالج Core i5 من الجيل 13 من معالجات إنتل بآداء وتردد يحاكي النموذج المميز بمعالج Core i7 من الجيل 12 من معالجات إنتل، لهذا يعد النموذج الجديد بمعالج Core i5 إختيار جيد للمستخدم، كما يضم الجهاز كرت شاشة متصل Intel UHD الذي يدعم المستخدم بآداء جيد في المهام اليومية من التصفح وعرض محتوى الفيديو، إلا أنه لن يكون إختيار جيد في تشغيل الألعاب.

ويتوفر الجهاز بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4، وتخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD بآداء سريع في سرعة التخزين، أيضاً يتاح للمستخدم الترقية إلا أن فتح الجهاز قد يؤدي إلى إلغاء ضمان الجهاز.

كما يتميز الجهاز Vivobook 16 X1605 بتصميم يدعم المعايير العسكرية لمقاومة أعلى في الهيكل الخارجي للجهاز ضد الصدمات أو السقوط العرضي للجهاز، أيضاً يتميز هذا الإصدار بوزن 1.88 كجم، مع تصميم يتميز بسماكة ممتازة لجهاز بحجم 16 إنش.

أيضاً تتميز الشاشة بحواف “NanoEdge” في ثلاثة جهات من الشاشة بأبعاد 16:10، لذا يقدم الجهاز تجربة عرض ممتازة بحواف نحيفة للشاشة.

وفي نظام التهوية يأتي Vivobook 16 X1605 بتصميم يتضمن فتحات مزدوجة للتهوية، مع أنابيب حرارية، ومروحة IceBlade، لذا يعمل نظام التهوية بآداء ممتاز في تشتيت الحرارة، مع إستقرار أفضل في آداء الجهاز.

كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح ErgoSense بمساحة ممتازة للمفاتيح، مع لوحة للأرقام، وجزء الفارة، أيضاً تقدم لوحة المفاتيح في هذا الإصدار أفضل آداء في ثبات ودقة النقر على المفاتيح، كما يدعم الجهاز خصوصية المستخدم بإغلاق سريع للكاميرة المميزة بدقة 720 بيكسل.

وتتضمن لوحة اللمس في الجهاز ميزة إستشعار البصمة للتسجيل في الجهاز، والتي تتميز بآداء سريع في إستشعار البصمة، أيضاً يدعم الجهاز تقنية WiFi 6E.

أيضاً تدعم Asus هذا الإصدار بإختيار جيدة للإتصال حيث يضم 3 من منافذ USB، على أن يدعم اثنان من المنافذ معايير USB Type-A 3.2، ويأتي المنفذ الثالث USB Type-A 2.0، كما يضم HDMI 1.4، ومنفذ USB Type-C 3.2 من الجيل الأول لنقل البيانات، أيضاً يأتي الجهاز بمدخل للسماعات.

الشاشة والنظام الصوتي

تدعم Asus هذا الإصدار بشاشة IPS معتمه بحجم 16 إنش ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، ومع تصميم حواف الشاشة “NanoEdge” في ثلاثة جهات من الشاشة ستقدم الشاشة عرض مميز بتجربة رائعة، مع أبعاد 16:10.

الشاشة تأتي أيضاً بمعايير TUV Rheinland التي تؤكد على مقاومة إنبعاثات الإضاءة الزرقاء، لذا تقدم الشاشة آداء جيد في دعم المستخدمين في المهام اليومية.

وفي النظام الصوتي تدعم Asus الجهاز بتجربة صوتية غامرة طور بمعايير سونيك ماستر لصوتيات واضحة بأفضل توازن.

البطارية

يأتي جهاز ASUS Vivobook 16 X1605 بقدرة بطارية 42Wh، والتي يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يتراوح بين 6 إلى 7 ساعات وفقاً للإستخدام على مدار اليوم.

بشكل عام يعد جهاز ASUS Vivobook 16 X1605 إختيار ممتاز للمستخدمين من الطلاب أو الباحثين عن جهاز حاسب محمول بتصميم وآداء ممتاز للمهام اليومية مع مستوى تسعير جيد، ويتوفر الجهاز بعرض جيد الآن عبر الرابط التالي للشراء:

https://www.jarir.com/sa-en/catalogsearch/result?search=asus%20X1605

0.00 يجمع ASUS Vivobook 16 X1605 بين التصميم القوي والآداء الممتاز لدعم المستخدمين في المهام اليومية بأفضل آداء 8.5/10 الإيجابيات تصميم قوي بمعايير عسكرية لمقاومة أفضل

آداء ممتاز في المهام اليومية

شاشة تقدم عرض جيد بتصميم معتم

قفل سريع للكاميرة لخصوصية المستخدم

لوحة مفاتيح ممتازة بمساحة كبيرة السلبيات لا يدعم تشغيل الألعاب

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