Galaxy S23 FE يصدر في الرابع من أكتوبر مع تابلت جديد

هاتف Samsung Galaxy S23 FE يخرج من مرحلة التسريبات الى مرحلة الإعلان عن ميعاد الإطلاق الرسمي، مررنا بمرحلة طويلة من التسريبات مع هذا الهاتف وأخيرًا هناك ميعاد إطلاق رسمي للهاتف تحديدًا يوم الرابع من أكتوبر، نفس يوم اطلاق هاتف جوجل بكسل، وبمعدل التسريبات الخاصة بهاتف جوجل بكسل 8 صدقني فهاتف سامسونج الجديد اكثر غموضًا من هاتف جوجل، ولكن على أي حال نحن في انتظار هاتف سامسونج الجديد في نفس يوم هاتف جوجل، يبدو اننا سننشغل بشدة في هذا اليوم، تابعنا لمزيد من التفاصيل واكمل هذا الخبر لمزيد من التفاصيل الخاصة بالهاتف.

اطلاق Galaxy S23 FE في الرابع من أكتوبر

الشركة العملاقة في مجال الهواتف الذكية ستطلق أحدث هواتفها يوم الرابع من أكتوبر وهو النسخة المصغرة من هاتف S23 الرائد من سامسونج، والذي سيصدر بمواصفات أقل من الهاتف الرائد لكن بتقديم تجربة ممتازة بشكل عام، اعلن حساب سامسونج في الهند عن اطلاق الهاتف يوم الرابع من أكتوبر وذلك عن طريق صورة Banner جديدة رفعها حساب سامسونج في الهند على موقع X (تويتر سابقًا) بها صورة لثلاث كاميرات بجانبهم عنوان The new Epic واعلان انه سينطلق في الرابع من أكتوبر، بالطبع لا ذكر رسمي للـ Galaxy S23 FE في هذه الصورة لكن كلنا نعلم ماذا تقصد سامسونج بهذه العبارة

الهاتف الذي سيحمل معالج Snapdragon 8 Gen 1 في السوق الأمريكية وExynos 2200 في باقي الأسواق العالمية مع 3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية وحيدة سيكون هو سليل سلسلة FE من ناحية الهواتف والذي سيكون بسعر ممتاز بناء على التسريبات، سيصاحبه في هذا المؤتمر جهاز Galaxy Tab S9 FE (او جهازين تحديدًا) بناء على ما نشره حساب Samsung India على موقع X (تويتر سابقًا) بأن هناك تابلت جديد سيصدر قريبًا، التابلت سيصدر بنسختين واحدة عادية والثانية Plus بحجمين مختلفين، وبسعر ليس الأفضل من رأينا ان صحت التسريبات.

المصدر