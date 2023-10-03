أفضل 10 حلول لـ مشكلة يتم الإتصال في تليجرام للأندرويد

حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام للأندرويد..تطبيق التليجرام يعد أحد أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي منافسة للواتساب، وإن لم يكن أفضلهم، ولكن لا يوجد تطبيق بلا مشاكل، أحيانًا عند استخدام تليجرام تجد أنه يخطرك أعلاه بأنه يتم الإتصال أو في المحادثات يخطرك أنه يتم التحديث، وقد يطيل الأمر حتى لا ينتهي وبهذا لا تتمكن من استخدام التليجرام، فما هي الحلول الممكنة لمشكلة يتم الإتصال في تليجرام؟ تابع لتتعرف على الحلول المتاحة لتلك المشكلة، تابع لتتعرف على المزيد.

تفقد Downdetector

Downdetector هو موقع أو أداة يمكنك من خلالها فحص التليجرام، وبالأحرى علي القول أنه يمكنك من خلالها التعرف على أنه ما إذا كانت المشكلة التي تواجهها هي مشكلة عامة، أم أنها لديك وحسب؟ في حال كانت هناك مشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين سيخبرك الموقع بذلك أعلاه، وحينئذٍ ستنتظر حتى يتم إرسال تحديث لحل المشكلة، وإذا لم تكن؛ فستجد أمامك رسالة توضح أنه لا توجد مشاكل حالية يواجهها المستخدمون، وحينئذٍ ستتوجه إلى حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام، حاول مرة أخرى من خلال الحلول أدناه.

تفقد اتصالك بالإنترنت

هل تفقدت اتصالك بالإنترنت؟ الإتصال بالإنترنت هو أهم ما ننظر إليه في تلك المسألة، ففي الغالب لا تحدث مشكلة يتم الإتصال في تليجرام لهواتف الأندرويد إلا إذا كان الإتصال بالإنترنت منقطع أو غير مستقر او بطيء، ولهذا يتوجب عليك أن تتفقد اتصالك بالإنترنت لترى ما إذا كانت الشبكة تعمل بشكلٍ مستقر أم لا، ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام.

إيقاف التليجرام إجباريًا

فرض الإيقاف هو ما يُمكنك من إعادة شغيل التطبيق بعد إيقاف تأثيره بشكلٍ عام على الهاتف، حيث فرض الإيقاف بمعناه هو أن تفرض إيقاف التطبيق عن أي عملية يقوم من خلالها بالتأثير على الهاتف أو يقوم الهاتف بالتأثير عليه، وإن كان هناك عطل في التطبيق يمكن أن يتم حله من خلال إيقافه إجباريًا ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يمكن أن يحل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام.

مسح البيانات المؤقتة

مسح البيانات المؤقتة هو ما ننصح به عادة عندما نقوم بحل مشكلة لتطبيق، هو ما يُمكنك من إعادة تهيئة بيانات وملفات التطبيق الذي تواجه معه أية مشكلة، ككل التطبيقات فإن تطبيق التليجرام يمكن أن يتعرض لتلف إحدى ملفاته المختزنة مؤقتًا، والتي تؤثر على آداء التطبيق حينئذٍ مما قد يؤدي إلى مشكلة ما كمشكلة يتم الإتصال في تليجرام، لذلك قم بمسح البيانات للتطبيق لترى ما إذا تم حل المشكلة لا.

إلغاء تفعيل الخادم الوكيل

الخادم الوكيل هو ما يُمكنك من إخفاء الـ IP الخاص بك أثناء استخدام التليجرام، والذي يُمكن تفعيله من تليجرام نفسه أثناء استخدامه، والخادم الوكيل يُمكنك أيضًا من تشغيل وفتح المحتوى المقيد في بلدك، ولكن ماذا إذا أُثر سلبًا على استخدامك لتليجرام؟ فيمكن أن يتسبب في مشكلة في الإتصال إذا كانت هناك مشكلة في الخادم نفسه، فهو المسؤول حينئذٍ عن الإتصال، لذلك قم بإلغاء تفعيل الخادم الوكيل لترى ما إذا تم حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام أم لا.

إلغاء تفعيل الـ VPN

الإتصال بالإنترنت عن طريق الشبكات الخاصة أو الـ VPN، في أغلب الأحوال يكون أمرًا مفيدًا، فيحميك من التتبع ويخفي هويتك ويسرع من اتصالك بالإنترنت إن كان اتصالًا مستقرًا من تطبيق جيد للـ VPN، ولكن أحيانًا يمكن أن يتسبب في عدم استقرارية في الإتصال بالإنترنت، مما يتسبب في مشكلة يتم الإتصال في تليجرام في هاتفك الأندرويد، لذلك قم بإلغاء تفعيل الـ VPN لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

إعادة تهيئة الشبكات في هاتفك

كلمة الشبكة هنا تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك، ويمكن لهذا أن يحل مشكلة البيانات إذا كانت المشكلة بها، لترى ما إذا تم حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام أم لا.

إلغاء تفعيل موفر البيانات

يتوفر خيار توفير البيانات، والذي يقلل من استهلاك الإنترنت على هاتفك بشكلٍ عام، نستخدم وضع توفير البيانات إذا أردنا الحفاظ على باقة الإنترنت لاطول وقتٍ ممكن، حيث يشمل وضع توفير الطاقة كل التطبيقات المثبتة على الهاتف، ليقوم بخفض استهلاكها للإنترنت في الخلفية، وذلك مما يؤدي إلى قصور في تقديم التليجرام لخدمته بشكلٍ كامل، والذي يؤدي إلى مشكلة يتم الإتصال في تليجرام، لذلك توجه إلى إعدادات البيانات، لإلغاء وضع توفير البيانات.

هل تفقدت التاريخ والوقت؟

كما حدّثنا سابقًا فإن التاريخ والوقت هم عامل أساسي في تشغيل الإنترنت على هاتفك بشكلٍ صحيح دون مشاكل، وذلك يحدث أيضًا على الحاسوب! فلا يتوقف على الهواتف وحسب، فضبط التاريخ والوقت بالشكل الدقيق التابع لبلدك هو من متطلبات تشغيل الإنترنت بشكلٍ سليم بوجه عام، وقد ذكرنا ذلك في مقالٍ سابق مشكلات الإتصال بالإنرنت، لذلك:

توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك

ثم إلى الإعدادات الإضافية

ثم إلى إعدادات التاريخ والوقت

ثم قم بضبط الوقت حسب بلدتك..

وحاول مجددًا أن تستخدم تطبيق تليجرام، لترى ما إذا تم حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام أم لا.

تحديث التطبيق

تحديث التطبيقات أو النظام هو من أهم الإجراءات التي يتوجب عليك كمستخدم أندرويد أن تهتم بها طوال استخدامك للهاتف لحل مشاكل الهاتف أو إضافة مميزات جديدة، وهناك تلك المشاكل التي يتعرض لها الهاتف أو تتعرض لها التطبيقات وتكون في حد ذاتها مشاكل عامة لغالبية المستخدمين، لذلك تفقد ما إذا كان هناك تحديثًا متاحًا لتطبيق التليجرام، فقد يكون فيه حل مشكلة يتم الإتصال في تليجرام.