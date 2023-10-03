هل تعقد آبل مؤتمر في أكتوبر 2023 وما هي اهم المنتجات المتوقع اطلاقها ؟

غالبًا ما تعقد آبل حدثًا في شهر أكتوبر للإعلان عن أجهزة ماك وآي باد جديدة. ولكن هل سيكون هناك مؤتمر على غرار مؤتمر كشف النقاب عن تشكيلة آيفون 15 هذا العام، دعونا نأخذكم في رحلة سريعة لمعرفة مؤتمرات آبل التي يتم انعقادها خلال العام وهل فعلا سيكون هناك حدث جديد لصانع الايفون قبل نهاية 2023.

مؤتمرات آبل

تعقد آبل أحداثًا مختلفة على فترات زمنية محددة في العام من أجل إزاحة الستار عن منتجات جديدة وإليك مؤتمرات آبل على مدار العام:

تميل الشركة إلى عقد اول مؤتمراتها في الربيع وتحديدا في شهر مارس او أبريل وتعلن فيه عن خدماتها وحاسوبها الشهير آي ماك.

مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC وينعقد في شهر يونيو وتعلن فيه عن انظمة تشغيل اجهزتها وربما تُطلق لاب توب جديد.

الحدث الاهم هو إطلاق آيفون جديد ويكون في شهر سبتمبر.

هناك حدث في أواخر الخريف وتحديدا في شهر أكتوبر لكشف النقاب عن أجهزة آيباد وماك جديدة.

هل ستعقد أبل مؤتمر في أكتوبر 2023؟

طرحت الشركة منذ فترة بسيطة سلسلة آيفون 15 خلال حدث تابعه الكثير يوم 12 سبتمبر، والسؤال هنا، هل انتهت آبل من إطلاق منتجات جديدة لعام 2023 أم لا تزال هناك فرصة أن نرى أجهزة جديدة قبل نهاية هذا العام.

ويمكن القول بأن آبل استمرت خلال السنوات الماضية على عقد حدث خاص في شهر أكتوبر أو نوفمبر من أجل إطلاق أجهزة ماك وإيربودز وآيباد جديدة. على سبيل المثال، خلال حدث 2021 Unleashed، أعلنت عن MacBook Pro بشاشة قياس 14 بوصة و 16 بوصة إلى جانب الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية AirPods، بينما أطلقت في العام السابق، ماك بوك برو بشريحتها M1 وماك بوك Air وماك ميني، وعلى مدار ثمانية أعوام، لم تتخلى آبل عن حدث اكتوبر، لذا قد يكون هناك مؤتمر رسمي لشركة ابل هذا الشهر للإعلان عن منتجات جديدة وإليك مؤتمرات صانع الايفون في شهر اكتوبر:

2021: الإثنين 18 أكتوبر

2020: الثلاثاء 13 أكتوبر

2018: الثلاثاء 30 أكتوبر

2016: الخميس 27 أكتوبر

2014: الخميس 16 أكتوبر

2013: الثلاثاء 22 أكتوبر

2012: الثلاثاء 23 أكتوبر

2011: الثلاثاء 4 أكتوبر

ومع أن آبل لم تتخلى حدث أكتوبر إلا في أعوام قليلة جدا إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك مؤتمر للشركة قبل نهاية هذا العام 2023 حيث تشير الشائعات إنها تعتزم كشف النقاب عن عدد من المنتجات الجديدة ولكن لن يكون الحدث مثل الخاص بالآيفون، ومن المرجح أن يأتي مؤتمر اكتوبر على شكل بيان صحفي تعلن فيه عن منتجاتها عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

في اي يوم سينعقد حدث أكتوبر 2023؟

إذا فاجأتنا آبل بحدث خلال شهر أكتوبر لهذا العام، فإننا التوقعات تشير إلى أنه سيتم يوم 17 أو 24 أكتوبر، وسوف نتأكد من التاريخ قريبا لان الشركة معتادة على إرسال الدعوات قبل أسبوع أو أسبوعين من انعقاد المؤتمر، لذلك إذا كان الحدث سيقام، فتوقع وصول الدعوات في بداية شهر أكتوبر.

المنتجات التي ستظهر خلال مؤتمر أبل في أكتوبر؟

من المقرر أن تكشف الشركة عن عدد من الأجهزة الجديدة بما في ذلك:

آي ماك بشريحة M3

لا يزال جهاز آي ماك يعمل بشريحة آبل القديمة M1 بينما بقية اجهزة الماك الأخرى تعمل على الجيل الثاني من شريحة الشركة، لذا تشير الشائعات إلى أن آبل سوف تعلن عن جهاز آي ماك جديد بشريحة M3.

MacBook Air مع شريحة M3

يتوقع ان تقوم آبل بكشف النقاب عن جهاز ماك بوك Air جديد مع معالج M3.

MacBook Pro بشريحة M3

سوف تقوم الشركة بتحديث جهازها ماك بوك برو مقاس 13 بوصة مع ماك بوك اير بشريحتها الأحدث M3.

آيباد ميني

لم تحدث آبل آيباد ميني منذ 2021، لذا قد نرى الجيل السابع من آيباد ميني هذا العام.

آيباد الجيل العاشر

بنسبة كبيرة، سوف نرى الجيل العاشر من الآيباد المخصص للمبتدئين والهواة ويضم شاشة قياس 10.2 بوصة ويتوقع أن يأتي بتصميم أنحف وشاشة أكبر (10.5 بوصة) مع منفذ USB-C الذي تم اضافته مع سلسلة آيفون 15.

آيباد برو

لم ننتهي بعد من اجهزة الآيباد، حيث تشير الشائعات إلى احتمال إطلاق جهاز ايباد برو جديد بشاشة قياس 14 بوصة.

ايربودز لايت

تعمل آبل على نسخة لايت من سماعتها إيربودز (بسعر 99 دولار) والتي سمعنا عنها كثيرا الفترة الماضية، لذا ربما آن الأوان لكي تزيح ابل الستار عنها خلال حدث اكتوبر لهذا العام.

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في النهاية، هذا كان كل شئ عن مؤتمر ابل المتوقع ان يتم الاعلان عنه رسميا خلال الايام القادمة، بالطبع سيكون موقعنا عرفني دوت كوم على موعد مع هذا الحدث وسنعمل على تغطيته وجلب كل ما سيتم كشف النقاب عنه من اجلكم.