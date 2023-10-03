تأكيد ميعاد إصدار Android 14 في 4 أكتوبر من قبل احدى شركات الاتصالات

آخر الأخبار التي سمعناها عن تأخر إصدار Google لـ Android 14 كانت أنه من المقرر إصداره في نفس يوم إعلان Pixel 8 و Pixel 8 Pro، وهو 4 أكتوبر، في نفس الوقت كانت هذه مجرد شائعة، اليوم تم تأكيد ذلك إلى حد ما، حيث ان أحد شركات الاتصالات أكدت ان تحديث الأندرويد الجديد سيصدر في نفس يوم اطلاق هواتف جوجل الجديدة، فما التفاصيل؟

ميعاد إطلاق Android 14 يقترب

السبب في أننا نقول “إلى حد ما” هو أن هذا ليس إعلانًا رسميًا تمامًا، ولا نتوقع إعلانًا من Google حتى يوم الإصدار، ما لدينا هو شركة الاتصالات الكندية Telus التي تسرد متى ستبدأ عمليات طرح تحديثات البرامج للأجهزة التي تبيعها، وعند ذكر التحديث الخاصة بأجهزة Google Pixel بدءًا من Pixel 4a، تم إدراج “Android U” على أنه سيصدر في 4 أكتوبر.

Android U هو اختصار لـ Android Upside Down Cake، وهو الاسم الرمزي الداخلي لـ Android 14، يُستعمل فقط بداخل شركة جوجل كأي نظام اندرويد آخر، ونقول إن جميع قوائم Pixel المذكورة أعلاه “كان” من المقرر أن تتلقى هذا التحديث في 4 أكتوبر لأنها لم تعد تقول ذلك وتم ازالة القائمة من على الموقع.

من المحتمل أن يكون شخص ما في Google قد عثر على هذا التقرير في العديد من المواقع الإلكترونية على الإنترنت وطلب من Telus إزالة المعلومات، وهو ما فعلته الشركة على الفور، بالطبع هذه احدى تخميناتنا في هذا الأمر، لا يمكننا أن نكون متأكدين تمامًا من ما حدث؛ لذلك لا تزال هناك فرصة وإن كانت ضئيلة أن تكون المعلومات نفسها خاطئة.

اطلاق Pixel 8 قد يكشف كل شيء

الخبر الجيد هو أننا سنعرف في أقل من 48 ساعة، إذا تم إصدار Android 14 بالفعل في 4 أكتوبر فمن المؤكد أن Google ستعلن عن ذلك على المسرح في حدثها، وكالمعتاد سنكون جاهزين لتغطية كل الجديد حول هواتف جوجل وسنلتقط اطلاق Android 14 من على المسرح، فتابعنا لكل ما هو جديد في عالم جوجل

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