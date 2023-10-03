تكنولوجيا: منصة X تستعد لطرح مميزات بث الألعاب والتسوق المباشر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن إيلون ماسك يتطلع لتوفير مميزات جديدة لمنصة X للتواصل الإجتماعى، بما في ذلك بث الألعاب والتسوق المباشر، وذلك كجزء من محاولته تحويل X إلى "تطبيق لكل شيء"، حيث تقوم الشركة بتجربة إمكانات بث الألعاب الأساسية المشابهة لـ Twitch، والتي يمكن الوصول إليها حاليًا لمشتركي X Premium.

وكشف ماسك عن هذه الميزة في بث Diablo IV مدته 54 دقيقة تم نشره من حساب مجهول على منصة X باسم @cyb3rgam3r420، ورد ماسك لاحقًا على الحساب وأكد أن الشركة كانت تختبر الميزة.

كما شارك المهندس في شركة X، مارك كالمان، مقطع فيديو يشرح كيف يمكن لمشتركى Premium إعداد بث الألعاب من حساباتهم عن طريق ربط برنامج Open Broadcaster Software (OBS) بحسابهم على تويتر عبر X Media Studio، وفقا لتقرير انجادجيت .

وفى الوقت الحالى، ليس من الواضح مدى جدية X فى استهداف القائمين على البث المباشر، ويبدو أن هذه الميزة تدعم تعليقات المشاهدين في عمليات البث، ولكنها تفتقر في الوقت الحالي إلى معظم الميزات التي تتمحور حول منشئي المحتوى في الأنظمة الأساسية الأخرى، ولكنه يعد أحد أحدث الأمثلة على كيفية تحول X إلى المبدعين وميزات الفيديو الجديدة في محاولة لجذب المزيد من المستخدمين إلى النظام الأساسي.

وعلى جانب أخر قالت الشركة أيضًا إنها ستبدأ في تجربة ميزات التسوق المباشر من خلال شراكة جديدة مع باريس هيلتون، وتشير تقارير Variety إلى أن هيلتون قد وقعت اتفاقية على "إنشاء أربعة برامج محتوى فيديو أصلية سنويًا تتضمن ميزات التسوق المباشر.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت البنية التحتية لـ X ستكون قادرة على مواكبة ميزات الفيديو المباشر الجديدة، وواجهت الشركة صعوبة في الحصول على تدفقات صوتية وفيديوهات حية كبيرة، خاصة تلك التي عززها حساب " ماسك "، وعندما ظهر حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، في محادثة على موقع Spaces في شهر مايو للإعلان عن ترشحه للرئاسة مع " ماسك "، توقف البث بشكل متكرر.

ووفقًا لكاتب سيرة ماسك، والتر إيزاكسون، كانت المشكلة نتيجة لعدم الاستقرار الناجم عن التحرك سيئ التخطيط لأحد مراكز بيانات الشركة، ومع ذلك لا يبدو أن المشكلات قد تم حلها بالكامل.