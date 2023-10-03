شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X Social Media تقيم دعوى قضائية ضد منصة X بسبب استغلال الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وكالة إعلانية تدعى X Social Media دعوى قاضئية ضد شركة X "تويتر سابقا" بسبب اسمها، تتهمها فيها بأنها تسببت في إرباك السوق وأثرت على إيراداتها، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وقال التقرير: "رفعت إحدى الشركات دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركة X Corp التابعة لإيلون ماسك، بشأن إعادة تسميتها لـ Twitter ، والشركة المعنية هي X Social Media LLC، وهي وكالة إعلانية من فلوريدا تزعم أن X Corp مذنبة بانتهاك القانون العام في فلوريدا بسبب "المنافسة غير العادلة وانتهاك العلامات التجارية وعلامات الخدمة"، فضلاً عن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة في الولاية.

وكتبت شركة X Social Media (المشار إليها فيما يلي باسم XSM ) في الشكوى أنها استخدمت علامتها التجارية المسجلة "X SOCIALMEDIA" بشكل مستمر منذ عام 2016، وتدعي شركة XSM أنها "تكبدت بالفعل خسارة في الإيرادات المرتبطة مع تغيير العلامة التجارية لشركة X Corp، واستخدام العلامة "X".

ومن غير الواضح مدى قوة قضية X Social Media في النهاية، وقالت أستاذة القانون ألكسندرا روبرتس لموقع The Verge في وقت سابق من هذا العام إن "المجال المزدحم" للعلامات التجارية "X" يمكن أن يجعل من الصعب على أي خدمة فردية تحمل العلامة التجارية X فرض مطالبة ضد أخرى سواء كانت Musk's X أو شركة مثل X Social Media .