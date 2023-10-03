شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن دعم الجيل الأول من ساعاتها الذكية.. ضمنها نسخة بـ 17 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت شركة أبل جميع طرازات Apple Watch من الجيل الأول، بما في ذلك الإصدار المصنوع من الذهب الخالص بقيمة 17000 دولار، على أنها "قديمة" أو "obsolete"، حيث تمت إضافة جميع طرازات Apple Watch من الجيل الأول التي تم إصدارها في عام 2015 إلى قائمة المنتجات القديمة في 30 سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors.

والآن، لم تعد ساعات "Series 0" هذه مؤهلة للإصلاحات أو الخدمات في متاجر أبل ومواقع مقدمي الخدمة المعتمدين من أبل، وإذا كنت تمتلك واحدًا، فقد تجد صعوبة في العثور على قطع الغيار الخاصة به أيضًا، حيث لن توفر أبل قطع الغيار بعد الآن.

وقد انتهى دعم البرامج للساعة في عام 2018، وكان نظام watchOS 4.3.2 هو آخر تحديث تم شحنه إلى الجيل الأول من الساعات، وتتضمن قائمة الطرازات المتوقفة جميع إصدارات ساعة Apple Watch الأصلية بحجم 38 ملم و42 ملم المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك إصدارات Hermès، والتي تعتبر الآن قديمة.

كما ان النسخة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا، والتي كان متاحًا بمبلغ يصل إلى 17000 دولار في الولايات المتحدة، أصبح الآن قديمًا أيضًا، وعندما تم إصدارها فى ذلك الوقت، شوهدت على معاصم المشاهير المؤثرين، كما كان هناك أيضًا سوار رابط ذهبي لم يتم إتاحته للجمهور مطلقًا.

وكانت هذه أول محاولة لشركة أبل للتنافس مع سوق الساعات الفاخرة، ومع ذلك، تم إيقاف النسخة المصنوعة من الذهب الخالص بعد عام واحد فقط لصالح إصدارات السيراميك والتيتانيوم الأقل تكلفة نسبيًا.

وعندما تتوقف شركة أبل عن توزيع منتج ما لأكثر من سبع سنوات، فإنه يصبح قديمًا من الناحية التكنولوجية وفقًا لتصنيف شركة أبل، وقد تم إيقاف الجيل الأول من Apple Watch في سبتمبر 2016، وبما أنه مضى سبع سنوات، فإن أول ساعة Apple Watch على الإطلاق تعتبر الآن قديمة.

وفي عام 2015، أطلقت شركة آبل ساعتها الذكية Apple Watch، ووضعتها على أنها "الجهاز الأكثر شخصية على الإطلاق" للشركة، وكانت تتميز الساعة بشاشة Retina مع Force Touch ومحرك Taptic، كما تتضمن 11 وجهًا للساعة، بالإضافة إلى تطبيق للأنشطة وتطبيق للتمرين، مما يجعل من السهل تتبع نشاطك اليومي ومقاييسك أثناء التدريبات.