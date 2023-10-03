شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يدرس طرح خدمة اشتراك مدفوعة خالية من الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكشف TikTok طرقًا جديدة لجعل التطبيق أكثر ربحية من خلال تجربة نموذج اشتراك خالٍ من الإعلانات، وهذا ليس جديدًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على غرار منصات اخرى، وفقا لتقرير انجادجيت.

وبحسب التقرير، فقد تم رصد تلميحات خطط الاشتراك في تيك توك في البداية بواسطة Android Authority، حيث جاء الإصدار الأخير من تيك توك محملاً بسلاسل جديدة من التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن تطبيق الفيديو القصير يختبر خطة اشتراك شهرية خالية من الإعلانات لمستخدميه.

وكشفت Android Authority عن شاشة تتيح للمستخدمين الاختيار بين خطتين مختلفتين، فهناك الخيار القياسي، والذي سيظل مجانيًا ويتضمن إعلانات مخصصة بناءً على نشاطك، ثم هناك نسخة "خالية من الإعلانات"، والتي ستكلف 4.99 دولارًا شهريًا.

وحتى الآن، ليس هناك أي إعلان رسمي من TikTok، لذا فربما يكون هذا مجرد اختبار يتم إجراؤه خاصة وأنه متاح حاليًا لعدد محدود فقط من المستخدمين.