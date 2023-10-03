تكنولوجيا: رأى رئيس مايكروسوفت فى محرك بحث جوجل .. اعرف قال ايه؟

القاهرة - سامية سيد - قضى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، يومه أمام المحكمة اليوم، حيث أجاب على عدم قدرة محرك بحث "بينج" التابع للشركة على التنافس مع محرك بحث جوجل، ومن وجهة نظره، حيث قال إن مقولة أن المستخدمين لديهم حرية الاختيار في سوق محركات البحث على الإنترنت "عبارة زائفة".

ووفقاً لـ THE VERGE، ويرى ناديلا أنه إذا دفعت مايكروسوفت 15 مليار دولار سنويًا لشركة أبل من أجل أن يكون Bing هو محرك البحث الافتراضي في Safari، فيمكن لجوجل الاستفادة من يوتيوب وGmail للترويج بقوة لمتصفح كروم لمستخدمي Safari، وفقاً لموقع 9TO5MAC.

يدفع ناديلا بأن مهندسي مايكروسوفت يمكنهم تحسين نتائج البحث إذا استخدم المزيد من الأشخاص Bing، والفكرة هي أن المزيد من استعلامات البحث من شأنها أن تعطي مايكروسوفت المزيد من البيانات اللازمة لجعل Bing أفضل.

ويدعي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن مجرد الحصول على المزيد من بيانات المستخدم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Bing لدرجة أن الشركة كانت على استعداد للتخلي عن علامة Bing التجارية في نتائج بحث أبل.

وقد قامت أبل بالفعل بتوصيل نتائج بحث Bing في أماكن خارج Safari من قبل، على سبيل المثال، تم تعيين البحث عن صور الويب عبر SPOTLIGHT افتراضيًا على Bing من قبل.

وبطبيعة الحال، لن يكون Bing هو خيار محرك البحث الوحيد لشركة APPLE، ويبدو أن لديها الموهبة والتكنولوجيا لتسير في طريقها الخاص إذا أرادت ذلك.