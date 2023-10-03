تكنولوجيا: Sennheiser تكشف عن جهاز Ambeo Soundbar Mini بتصميم صغير وصوتيات مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Sennheiser عن جهاز المكبر الصوتي Ambeo Soundbar Mini الذي ينطلق بتصميم صغير، وأعلى جودة في الصوتيات.

كانت شركة Sennheiser قد أطلقت أجهزة المكبرات الصوتية Ambeo Soundbar Plus وAmbeo Sub في شهر أغسطس في سوق ألمانيا، واليوم تقدم الشركة إصدارها الجديد Ambeo Soundbar Mini في السوق الهندي.

وتؤكد علامة Mini التجارية على أن هذا الإصدار يأتي بتكلفة منخفضة للأسواق، كما يتميز المكبر الصوتي بأفضل آداء في الصوتيات.

أيضاً يتميز الجهاز بأبعاد 70 في 10 في 6.5سم، ولتعزيز التجربة الصوتية مع هذا الحجم الصغير تدعم Sennheiser الجهاز بعدد 4 من المحركات بنطاق كامل، مع اثنان من مضخم الصوتيات بحجم 4 إنش، وقوة 250 w من فئة D.

وتؤكد Sennheiser على أن Ambeo Soundbar Mini يدعم إنتاج أعلى دقة في الصوتيات، مع جهيز مرتفع وأيضاً صوتيات واضحة.

كما يتميز المكبر الصوتي بنظام صوتي ثلاثي الأبعاد، مع 4 من الميكروفونات المدمجة بميزة المعايرة الذاتيه وفقاً لحجم الغرفة.

أيضاً يأتي الجهاز بمساعد Alexa الرقمي مدمج لدعم الأوامر الصوتية، كما يعمل المكبر الصوتي على محاكاة قنوات 7.1.4، ويدعم تقنية Dolby Atmos، وDTS;X، مع صوتيات واقعية متعددة الإتجاهات لتجربة صوتية رائعة.

ويدعم Sennheiser Ambeo Soundbar Mini بث الموسيقى عبر خدمات بث الموسيقى مثل Spotify، و TIDAL، وApple Music وأيضاً Amazon Music.

كما يدعم نظام Ambeo OS الإقتران السريع عبر Chromecast، وAirPlay 2، وSpotify Connect، وأيضاً TIDAL.

ويدعم المكبر أيضاً ضبط مساعد Google الرقمي، أو Siri لبث الصوتيات عبر نظام Chromecast المدمج أو AirPlay، ويتميز الجهاز بعدد من الأوضاع التي تتوفر بشكل مسبق عبر الإعدادات، كما يتوفر إختيار لتحسين الصوتيات، ونمط ليلي.

أيضاً للإتصال يأتي Ambeo Soundbar Mini منفذ HDMI 2.1، وUSB Type-A ،Wi-Fi، البلوتوث 5.2، ويتوفر الجهاز الآن عبر الموقع الرسمي للشركة.

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