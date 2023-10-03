افضل 6 من ادوات الذكاء الاصطناعي من أجل زيادة الإنتاجية والأعمال

في مرحلة من المراحل سنستعمل الذكاء الاصطناعي في كل مجالات حياتنا، أعني نحن بالفعل نستعمله في عالم البرمجيات وفي عالم الكتابة وقد تحدثنا عن هذه الأمور بالتفصيل وكيف انه يتغول في كل نطاقات حياتنا بشكل كبير، نريد الآن ان نأخذ بيدك ونعرض لك أبرز الأدوات التي تستغل الذكاء في زيادة الإنتاجية وتحسين انجازك لعملك بشكل كبير، سنعرض كل أداة وكل التفاصيل التي تحتاجها حول كل أداة فتابع معنا.

استخدام الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية

فكرة زيادة الإنتاجية هنا ليست في انجاز العمل نفسه، ليس الأمر ان الأداة هنا ستساعدك في انجاز المهمة التي تقوم بها مثل ان تستغل روبوتات البرمجة في كتابة جزء من الكود او استغلال بوتات المحادثة في كتابة جزء من المقال الذي تكتبه وتُعدل عليه، بل الأمر سيكون من اجل التنظيم في المقام الأول، وفي انجاز بعض المهام التي تساعدك في العمل في المقام الثاني، بالتالي تصل بنفسك الى امكانية انجاز عملك وانهاء مهامك الصعبة بوقت قصير وسهل، لنعرض أبرز هذه الأدوات بشكل تفصيلي

1- أداة Bardeen.ai

أداة من أقوى الأدوات التي يمكن ان تتعامل معها، تستغل ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل ممتاز من أجل تنظيم حياتك ومن أجل تنظيم عملك؛ حيث انها تُنجز العديد من المهام الروتينية والمتعددة بدون أي تدخل منك حتى لا تتعطل في أي شيء، يمكن للأداة نسخ قوائم كاملة من الملفات الى Google Sheets او ان تقوم بالقيام بمهمات دورية لن تقوم بها انت او تريد ان تقوم بها لكنها تحتاج الى نوع من المتابعة، كأن يُرسل رسائل بشكل دوري او تحصل على رسالة تُذكرك بميعاد اجتماع او ان كنت تعمل في مجال الدعايا ان تُنبهك في حالة ان زاد عدد متابعين شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بالعميل مثلًا.

هذه الأداة تعمل مع قائمة مهولة من البرامج والأدوات الأخرى مثل برامج Google المكتبية كلهم وNotion وواتساب وتيليجرام وتويتر وTrello وGithup وDropbox وغيرها من البرامج التي يعتمد عليها أي مكتب وأي شركة في المجمل، لذلك نرشح هذه الأداة بقوة، الأداة مجانية لأقل المزايا ان كنت ستستعملها بشكل شخصي ولكن ان كان استعمالك للأداة ثقيلًا يتطلب المزيد من العمل فستحتاج الى الاشتراك الذي يبدأ من 10 دولارات شهريًا لـ500 نقطة على الأداة ومن ثم بزيادة عدد النقاط تزداد قيمة الإشتراك فيمكنك تخصيص اشتراكك بناء على استخدامك.

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2- أداة Paperpal

أداة Paperpal قد تشعر للوهلة الأولى انها أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة لكنها ليست كذلك، هذه الأداة تفيد كل من الطلبة والأساتذة الجامعيين وأي شخص يعمل في مجال الصحافة لأنها أداة تدقيق املائي في المقام الأول، تبدأ بإقتراحات النصوص واضافة نصوص معينة او ازالة نصوص أخرى من الكتابة لتحسين ما تكتب بشكل عام، ومن ثم هناك القدرة على اصلاح كل الأخطاء الإملائية للوصول الى نص كامل بدون أي أخطاء او مشاكل، ومنه يستطيع الوصول الى أفضل كتابة ممكنة.

من مميزات الأداة انها تتعامل مع عدد كبير من اللغات فهي مُستعملة في اكثر من 125 دولة حول العالم، يمكنه الترجمة بين 25 لغة مختلفة بشكل احترافي كما يمكنه استبدال الكلمات بمرادفاتها من كلمات أخرى، كما يمكنها اقتصاص النص لتصغير النص الى الحجم المناسب لك، ان كنت تكتب مقالًا علميًا يُلزمك بعدد كلمات معين فهذه الأداة تستطيع القيام بذلك، حتى ان هذه الأداة تعطيك القدرة على التدقيق اللغوي بالمعجم البريطاني او المعجم الأمريكي في اللغة الإنجليزية ان كنت ستلتزم بـSlang خاصة بهم فهذا أمر كبير، هذه الأداة تعطيك اشتراكًا مجانيًا لمعظم استخداماتها ولكن باقي المميزات بـ12 دولار شهريًا او 100 دولار سنويًا.

موقع الأداة

3- أداة Consensus AI

هذه الأداة هي أداة تستغل الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتحقق من نتائج البحث، مفيدة بشكل كبير للباحثين في الجامعات والمنغمسين في عالم الأبحاث العلمية، أداة تستطيع الوصول الى أكثر من 200 مليون ورقة بحثية منشورة بسهولة ولا تخرج بأي نتائج غير موثوقة فكل الأوراق التي تخرج بها ممتازة وتساعدك في الوصول الى نتائج ممتازة من عملية البحث الخاصة بك، غير انها تقوم بتحليل هذه النتائج بشكل تفصيلي.

الأداة مُستعملة عند أكثر من 500 ألف باحث وطالب ومعلم واستاذ جامعي، مفيدة للطلاب في ابحاثهم الجامعية ومفيدة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئات البحث العلمي في الجامعات ومفيدة لكل من يهتم بصحته ويريد ان يقرأ أكثر عن النظم الغذائية وكيف يتحسن بدنيًا، مفيدة كذلك لصناع المحتوى للتأكد من كتاباتهم ومن المعلومات التي يبحثون عنها، لذلك هذه الأداة من الأدوات التي نرشحها بكل تأكيد، الأداة مجانية للاستخدامات الأساسية بلا حدود وتعطيك مزايا اضافية بسعر يعادل 8 دولارات شهريًا ان قمت بالدفع سنويًا او 10 دولارات بشكل شهري.

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4- أداة Writesonic

هذه الأداة من أفضل الأدوات التي تساعد صُناع المحتوى والعاملين بمجال التسويق، بشكل عملاق هذه الأداة تصنع المحتوى بسهولة عن طريق ان توضح الأساسيات الخاصة بهذا المحتوى، توضح الـKeywords الخاصة بهذا المحتوى ومن ثم البيانات التي تريدها وقواعد البراند الذي تقوم بالتسويق له، ونوع هذا المحتوى هل هو مقال على مدونة ام منشور على وسائل التواصل الإجتماعي ام ماذا، يمكنك استعمال هذه الأداة للوصول الى معلومات تريد البحث عنها بسهولة أيضًا بلا خوف من أي اخطاء في هذه المعلومات

الأداة بها اضافة تحسين محركات البحث SEO لتستطيع استعمال الأداة في كتابة محتوى مناسب بسهولة، كما أن الأداة هذه تستطيع منافسة كتابة محتوى منافس وبشخصية ثابتة للمحتوى وللبراند الذي تكتب عنه وتعلن عنه مع وجود ChatBot لتتحدث معه حول ما تريد ويساعدك في كتابة المحتوى وانجاز هذا العمل بقوة، لا تنسى مقالنا حول كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة كذلك فهذه الأداة تتبع هذه القواعد بشكل ممتاز، الأداة مجانية لـ10 الاف كلمة في الشهر، توجد اشتراكات مدفوعة كذلك بداية من 15 دولار شهرية بمزايا اضافية

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5- أداة ChartGPT

لم تقرأ اسم الأداة بشكل خاطئ بل صحيح، هذه أداة اسمها Chart GPT فعلًا ومن اسمها هي أداة تستهل امكانيات ChatGPT في تحويل النصوص الى رسومات، ليست رسومات وتصميمات بل رسومات بيانية وخرائط ذهنية ومختلف الرسومات التي ستحتاجها في أي عمل، نقطة الإنتاجية هنا انه يمكنك تقسيم العمل الى خريطة ذهنية عن طريق هذه الأداة ومنها تخرج بكل الإمكانيات التي تريد، الأداة سهلة وبسيطة الاستعمال وبها مميزات عالية، لكن للأسف ليست مجانية فهذه الاداة تبدأ بسعر 5 دولارات لـ500 نقطة على الأداة ولا تستطيع استعمالها مجانًا نظير ارتباطها بـChatGPT 4.0

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6- أداة Scholarcy

من اسمها فهي اداة أخرى تفيد العاملين في مجال البحث العلمي وطلاب الجامعات، هل مررت بهذا الموقف الذي عليك ان تقوم بإنشاء بحث ما، ولكنك تحتاج الى تلخيص صفحات وصفحات من الكلام الذي لا ينتهي، الحل بسيط وسهل كل ما عليك فعله هو الذهاب لهذه الأداة فهي تقوم بالوصول الى مختلف الأوراق البحثية والمراجع وتلخيص كل شيء لك، فتحصل انت على النهاية من كل شيء وتصل الى ما تريد بسهولة، هذه أداة ممتازة لكل الباحثين.

سعر الأداة مجاني للإستعمال المحدود كونها تُثبت كإضافة للمتصفح، هناك نسخة أكبر بمزايا اضافية بسعر 10 دولارات، وهناك اشتراك المؤسسات الأكبر والذي يبلغ سعره 8 آلاف دولار وهذا اشتراك بكامل المزايا لعدد كبير من المستخدمين وهذا اشتراك تتصل بالموقع لتحصل عليه.

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الخلاصة حول استعمال الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية

الذكاء الاصطناعي لا يوجد له حدود غير الذي علمناه اياها، يمكنك استعماله في العديد من الأمور والعديد من المجالات، زيادة الإنتاجية من الأمور التي تستطيع استغلال الذكاء الاصطناعي بها بسهولة عن طريق الأدوات التي تستطيع استغلالها، وما اكثرها من أدوات تستطيع استغلالها، ولكن نذكرك بمقال قديم لنا وهو حول علم هندسة الاوامر الذي يشكل جزءًا كبيرًا من تجربة ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية، فلا تنسى ان تتمرس في هذا العلم قليلًا فهو سيفيدك بشكل كبير في ان تتخطى كل مصاعب التعامل مع الذكاء الاصطناعي.