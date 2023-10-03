شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يؤكد إمكانية استخدام الـ"ميتافيرس" للتحدث مع الموتى افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta- في مقابلة أجريت مع مقدم البودكاست ليكس فريدمان- الإمكانيات المستقبلية للميتا فيرس، وأن هناك فرصة لاستخدام الصور الرمزية الجديدة الواقعية للغاية "الافاتار" لـ Meta كوسيلة لتفاعل المستخدمين مع أحبائهم الذين ماتوا، وفقاً لموقع "بيزنيس انسايدر".

وكانت المقابلة بمثابة أول ظهور للصور الرمزية الجديدة لبرنامج CODEC الخاصة بـ Meta والتي تستخدم تقنية المسح لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، وخلال المقابلة التي أجريت في "ميتافيرس"، قال فريدمان: "أود أن أتحدث إلى الأشخاص الذين لم يعودوا موجودين هنا والذين أحبهم".

وأقر زوكربيرج بأن الفكرة معقدة لكنه قال إنه "ربما يكون هناك بعض التوازن" لمفهوم إنشاء نسخة افتراضية لشخص متوفى باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقال لفريدمان: "إذا فقد شخص ما أحد أفراد أسرته ويشعر بالحزن، فقد تكون هناك طرق يمكن من خلالها أن تكون القدرة على التفاعل أو استعادة ذكريات معينة مفيدة".

وأضاف: "لست خبيرا في ذلك، لذا أعتقد أنه سيتعين علينا دراسة ذلك وفهمه بمزيد من التفصيل"، وقد انبهر فريدمان بمدى واقعية الصور الرمزية الجديدة التي قدمتها شركة ميتا، والتي تمثل تحسناً هائلاً مقارنة بمحاولاتها السابقة باستخدام التكنولوجيا التي قوبلت بسخرية شديدة على الإنترنت.

وإحدى الصور الكرتونية للصورة الرمزية المبكرة لزوكربيرج خارج النسخة الافتراضية لبرج إيفل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هدفًا للميمات على الإنترنت، وكافحت Meta للحفاظ على اهتمام المستهلكين والمستثمرين بـ "ميتافيرس" بعد أن تم الترويج لها باعتبارها الشيء الكبير التالي، وخسرت REALITY LABS، القسم الذي يتولى أعمال "ميتافيرس"، ما يقرب من 14 مليار دولار في عام 2022 وتضررت من عمليات تسريح العمال.