شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعترف: نستخدم صورك العامة بانستجرام وفيس بوك لتدريب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم شركة ميتا إنها تستخدم المنشورات العامة على فيسبوك وإنستغرام لتدريب مساعدها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، لرويترز في مقابلة مؤخرا، إن المشاركات التي تم تغذيتها بالذكاء الاصطناعي الجديد تشمل النصوص والصور، بحسب موقع businessinsider الأمريكى.

ومع ذلك، قال كليج، إن الذكاء الاصطناعي لم يتطرق إلى المنشورات الخاصة، مثل تلك التي تتم مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة فقط، وقال كليج لرويترز إن ميتا لديها بعض الإجراءات لاستبعاد التفاصيل الخاصة من مجموعات البيانات العامة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي. ولم تذكر مقابلة المنفذ أي إجراءات محددة مستخدمة.

وقال كليج إن Meta أيضًا لا تستخدم الرسائل الخاصة على منصاتها لتدريب النموذج الجديد، وقال كليج لرويترز: "لقد حاولنا استبعاد مجموعات البيانات التي تحتوي على رجحان كبير للمعلومات الشخصية"، وأضاف أن Meta لم تستخدم مواقع مثل LinkedIn لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها بسبب مخاوف الخصوصية.

وافتتحت Meta مساعدها الافتراضي Meta AI للجمهور يوم الأربعاء في إصدار تجريبي، ويهدف المساعد الجديد إلى مساعدة المستخدمين على إنشاء ملصقاتهم الرقمية الخاصة بناءً على المطالبات النصية، وتحرير الصور بتعليمات نصية، والدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي مثل مغني الراب Snoop Dogg الذي يلعب دور Dungeon Master في "Dungeons & Dragons".

وقد تم إنشاء Meta AI باستخدام نموذج لغة الذكاء الاصطناعي Llama 2 ونموذج تحويل النص إلى صورة يسمى Emu، وقال متحدث باسم ميتا لرويترز إن كلا النموذجين تم تدريبهما باستخدام منشورات على انستجرام وفيسبوك.

وأضاف كليج أنه يتوقع أن يعترض بعض الأشخاص بشكل قانوني على ما إذا كان تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر يعد استخدامًا عادلاً، وفقًا لرويترز، وقال كليج للمنفذ: "نعتقد أن الأمر كذلك، لكني أشك بشدة في أن هذا سوف يؤدي إلى التقاضي".

وقام المؤلفون والفنانون والمطورون بمقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي وشركات مثل ميتا بسبب مخاوف من استخدام أعمالهم دون موافقتهم لتدريب تقنية يمكن أن تقوض حياتهم المهنية، ويمتلك مستخدمو فيسبوك وInstagram المحتوى الذي ينشرونه طالما أنه لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر، وفقًا لسياسات Meta.